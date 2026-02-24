Türkiye Diyanet Vakfının Somali'de inşa ettiği 300 kişilik mescidin açılışı yapıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan mescit törenle açıldı.

Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesinin bahçesinde yer alan mescit, yetersiz olduğu için yıkıldı.

Mescit, öğrenci ve okul görevlilerinin ibadetlerini yapabilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle TDV tarafından daha donanımlı olarak yeniden inşa edildi.

"Türk Diyanet Vakfı Mescidi" adı ile hizmet verecek mescidin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi."

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler Türkçe, Arapça ve Somalice ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Daha sonra açılışı yapılan mescitte okunan ezanın ardından namaz kılındı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfının Somali'de uzun yıllardır insani yardım ve eğitim başta olmak üzere pek çok noktada yapılan çalışmalara öncülük ettiğini söyledi.

Bugün de öğrencilerin uygulama yaptıkları mescidin yeniden inşa edilmesi dolayısıyla açılış töreni yapıldığını ifade eden Arslan, "Mescidimiz daha önce küçük bir mescit olarak inşa edilmişti. Son derece yıpranmış ve eski bir yapısı vardı. Onu tamamen yıkarak, yeniden büyük ve daha donanımlı bir mescit inşa etmek nasip oldu. Burada 300 kişi ibadet edebilecek. Öğrencilerimiz vakit namazlarını ve bütün ibadetlerini burada ifa ediyorlar. Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyorlar. Mescidimiz Türkiye Diyanet Vakfımızın ve hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle imar edildi. Hepsine canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışa, TDV Somali Temsilcisi Osman Türk, vakfın gönüllüleri, Somalili din adamları ve öğrenciler katıldı.