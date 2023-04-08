Modacı Emrullah Köroğlu Balkanlar'da Türk rüzgarı estirecek

Kosova'nın Pristina şehrinde Balkan ülkelerinin en ünlü modacılarının katılamıyla,1-7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 15. Kosova Fashion Week'te, bu yıl Turkiye'den tek Türk modacı olarak Emrullah Köroğlu katılıp Türkiye'yi temsil edecek.

Kosova'nın Pristina şehrinde Balkan ülkelerinin en ünlü modacılarının katılamıyla,1-7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 15. Kosova Fashion Week'te, bu yıl Turkiye'den tek Türk modacı olarak Emrullah Köroğlu katılıp Türkiye'yi temsil edecek.

Gecjan Fashion Grup'un gerçekleştirdiği, iş kadını Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın 9 yıldır Türkiye organizasyonunu düzenlediği moda haftası bu yıl önde gelen ünlü moda otoritelerinin katılımıyla büyük bir organizasyon ile yapılacak. RTV21 kanalından canlı olarak yayınlanacak moda haftasında tek Türk olarak yer alacak Emrullah Köroğlu, "Türk modasını Balkanlara tanıtacağım için mutlu ve gururluyum." dedi.