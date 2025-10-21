Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Mobil Yangın Yönetim Aracı"nın büyük yangınların olduğu bölgelerde her türlü görüntüleme ve haberleşme sistemiyle donatılmış bir koordinasyon aracı olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliği devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterindeki yangın söndürmede kullanılan araçlar da sergilendi.

Alanda yangınlarda kullanılan arazözler yer alırken özellikle Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), T925 Genel Maksat Helikopteri'nin prototipi ile yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılan Mobil Yangın Yönetim Aracı dikkati çekti.

Orman Genel Müdürü Karacabey, AA muhabirine, mobil aracın kabiliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Orman Genel Müdürlüğünde yer alan ve yangının koordinasyonunda görev yapan Yangın Yönetim Merkezi'nde, İHA'lardan gelen anlık görüntüler ve 776 gözetleme kulesinin 184'ünde bulunan kameralarla orman alanlarında izleme yapabildiklerini belirten Karacabey, o anda görevde olan hava araçlarındaki kamera görüntülerini de izleyip, yangın çıkması durumunda alevlerin seyri, ilerleyebileceği noktalar, hangi yerleşim yerleri açısından risk oluşturduğu hususlarını net olarak görebildiklerini söyledi.

"Koordinasyon merkezini yangın noktasına taşıyoruz"

Sahada çalışan ekiplere destek anlamında bu bilgileri paylaştıklarını ve tedbir almalarına yardımcı olduklarını vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu araç da aslında Yangın Yönetim Merkezi'nde ne varsa tamamını mobil olarak taşıyan bir araç. Kendi internetini uydudan alabilen, haberleşmek için telsiz sistemleriyle donatılmış ve her türlü görüntüleme altyapısına sahip olan bir aracın içindeyiz. Koordinasyon merkezinin yangın mahalline yakın noktada bulunması gerektiği durumlarda bu aracımızı büyük yangınların yaşandığı mıntıkalara götürüp artık koordinasyon merkezini o noktaya taşımış oluyoruz. Yangın sırasında, yangın amirinin kullandığı yönetim aracını da faal tutarak, burada yapılan koordinasyonla destek olmaya çalışıyoruz. Her türlü görüntüleme ve haberleşme sistemleriyle donatılmış bir yangın koordinasyon aracı."

Karacabey, aracın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının teknik personelinden destek alınarak donanımlarının belirlendiğini anlattı.

Aracın özellikle büyük yangınlarda kullanıldığına dikkati çeken Karacabey, "Onun dışında her bölge müdürlüğümüzde özellikle sahil bölgelerinde, Ege ve Akdeniz'de yangın yönetim araçlarımız var. Bunun biraz daha küçüğü olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

"Yerli ve milli helikopterimiz devreye girecek"

Karacabey, yangınlarla mücadelede hava araçlarından da yararlandıklarını, uçakların daha çok denizler ve büyük göllerin bulunduğu yerlerde etkili olabilen hava araçları olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar 4 bin 796 noktada ormanın derinliklerinde inşa edilen 300 tonla 3 bin ton arasında kapasiteleri olan yangın havuzlarından su alabilmesi için helikopterleri de kullandıklarını ifade eden Karacabey, "Daha çok sahillere yakın kısımlarda uçaklar etkili olurken biraz daha iç bölgelerde helikopterlerin yangın söndürmede etkili hava aracı olduğunu ifade edebiliriz." dedi.

Karacabey, alanda dünyada kullanılan birçok helikopter ve uçak modelinin bulunduğunu, Türkiye olarak bu araçları kullandıklarını, fuar kapsamında da sergilenen ve TUSAŞ tarafından üretilen yeni bir helikopterin yakında piyasaya gireceğini bildirdi.

Helikopterin üretimi için 2021'deki büyük yangınlardan sonra çalışmaların başladığını anımsatan Karacabey, o gün itibarıyla dünyada kullanılan yangın söndürme helikopterlerinin en iyi özelliklerini toplayarak bunu TUSAŞ'la paylaştıklarını kaydetti.

Karacabey, 2023'te protokol imzaladıklarını hatırlatarak, "Şu an için bir prototipi üretilmiş durumda. İnşallah 2028'de GÖKBEY helikopterimizin abisi diye ifade ettiğimiz, 4 ton su taşıyabilecek, harici yük bambiyle veya gövdesine monte edilen su deposuyla yangınlara müdahale edebilecek tamamen yerli ve milli olan helikopterimiz devreye girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük felaketler erken müdahaleyle önlendi"

Değişen iklim şartları, artan orman yangınlarıyla bu ve benzeri hava araçlarına daha çok ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Karacabey, Türkiye'nin ürettiği helikopterle dünya ormancılığına çok önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Karacabey, yangın yönetiminin daha etkin hale gelmesi açısından İHA'ların da son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, yangının seyrini belirlemede bu araçların en az yüzde 50 olumlu katkısının olduğunu ifade etti.

İHA teknolojisinin kullanılmasıyla yangınları 2 dakikada haber alıp, 11 dakikada ilk müdahaleyi gerçekleştirebilir hale geldiklerini aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Biz ilk 20 dakikada yangına müdahale edildiğinde yangının büyümeden tutulabileceğini, küçük yangının olmadığını, her yangının müdahale edilmezse büyüyeceğini biliyoruz. Erken müdahaleye verdiğimiz önemden dolayı bunun birinci şartının erken haber almak olduğunu ifade ettik. Yangınların yüzde 95'ini henüz 10 hektar büyüklüğe ulaşmadan kontrol ettik ve söndürdük. Bu çok önemli bir rakam, önemli bir veri. Aksi takdirde 7 bin 100 yangının yüzde 95'inin 10 hektardan daha büyük hale geldiğini düşünürsek ne kadar büyük felaketlerin erken müdahaleyle önlendiğini de daha kolay anlayabiliriz."