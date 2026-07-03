MKE'nin ürettiği, 'Tolga' uluslararası heyete tanıtıldı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından günümüzde artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı geliştirilen 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi', test atışını 24 farklı ülkeden 64 kişilik heyete atışlı gösterim yaptı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "24 ülkeden 64 askeri ve sivil delegasyonu canlı olarak yaptığımız atışlı Tolga demosuna davet etmiştik. Burada da yine sizlerin huzurunda ve yabancı delegasyonların huzurunda belirlenen senaryolardaki sürü saldırısı senaryosunu da dahil etmek suretiyle belirlenen senaryolarda başarılı atışlar icra ettik. Bu yönüyle de makine kimya için çok yüz akı, çok gurur verici, bizi mutlu mutlu eden bir neticeyle bu demoyu tamamlamış olduk" dedi.

600 yıllık silah ve mühimmat tasarım, üretim ve geliştirme tecrübesiyle uçtan uca çözüm sunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni üretti. MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen yıl kasım ayında ilk kez Konya'da test atışını gerçekleştirilen Tolga, bu kez de 24 farklı ülkeden 64 kişinin katıldığı uluslararası heyete Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya'da konuşlu Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda atışlı gösterim yaptı. Faaliyet kapsamında, kamikaze dron, sürü dron saldırısı ve 'Şahid' tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda hava tehditleri MKE TOLGA tarafından başarıyla tespit edilerek etkisiz hale getirildi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve uluslararası heyetin izlediği atışlar başarıyla tamamlandı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, şunları söyledi:

"24 ülkeden 64 askeri ve sivil delegasyonu canlı olarak yaptığımız atışlı Tolga demosuna davet etmiştik. Burada da yine sizlerin huzurunda ve yabancı delegasyonların huzurunda belirlenen senaryolardaki swarm attack senaryosunu da dahil etmek suretiyle belirlenen senaryolarda başarılı atışlar icra ettik. Bu yönüyle de makine kimya için çok yüz akı, çok gurur verici, bizi mutlu mutlu eden bir neticeyle bu demoyu tamamlamış olduk" dedi.

MKE, EN PRATİK VE EN ETKİLİ ÇÖZÜMÜ GELİŞTİREN FİRMA

Keleş, "Malumunuz son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır. Bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ülkemizde bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileriyle artı silah ve sistem teknolojileriyle artı mühimmat teknolojileriyle bu ortama yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi. Makine kimya da tarihi birikimleri nedeniyle patlayıcıyı ham maddesinden son noktasına kadar, mühimmatın ham maddesinden son ürününe kadar, silahı ham maddesinden son ürüne kadar bütün üretim kademelerine hakim olarak bu anlamda en hızlı, en pratik ve en etkili çözümü geliştiren firma oldu" diye konuştu.

'ETKİLİ, BASİT VE UCUZ'

İnsansız hava araçlarına karşı Makine ve Kimya Endüstrisi'nin etkili çözümler ürettiğini söyleyen Keleş, "Bizim makine kimya olarak üretim politikamız etkili, basit, ucuz çözümler geliştirmek. Çünkü tehdit de bu şekilde. Tehdit de etkili, basit ve ucuz. Dolayısıyla bu şekildeki ucuz bir tehdide çok pahalı tedbirlerle müdahale tamamen asimetrik bir finansal yük getiriyor. Onu ortadan kaldırmak için aynı şekilde hedefle orantılı, basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var. Bu da işin zor tarafı. Çok küçük ve yönetilmesi, öngörülmesi çok zor bir hedefe karşı etkili bir şekilde atış yapabilme kabiliyeti ve o hedefleri bertaraf edebilme kabiliyeti, ileri bir teknoloji. Günün sonunda ortaya koyduğunuz şeylerin ucuz ve etkili olmasını Tolga'yla hedefledik ve Tolga'da bu özgüvenle bu kadar çok sayıda ülkenin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti" dedi.

'TOLGA' SERİ ÜRETİM BANDINA GİRDİ

Keleş, "Türkiye olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak adına Savunma Sanayi İstişare Kurulunun da verdiği kararla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmak üzere seri üretimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelere ihracat sözleşmeleri yapıldı. Ortak üretimle ilgili süreçler de yeni ülkeler eklenmek suretiyle devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı