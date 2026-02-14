Mitsotakis'ten Erdoğan'a: İttifak oluşturabiliriz

Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ortak basın toplantısında yumuşak mesajlar verdi. Ege ve Doğu Akdeniz'le ilgili konularda ise herhangi bir gelişme sağlanmadı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i Ankara'da kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğu ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.

Oturum sonrası düzenlenen törenle, iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Yunan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Erdoğan-Mitsotakis görüşmesine paralel olarak 10 Türk bakan da Yunan mevkidaşı ile baş başa görüşerek kendi alanlarında iş birliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulundu.

İmzalanan anlaşmalar arasında ikili yatırımları teşvik etmek için iş birliği, İzmir-Selanik arasında işlemesi planlanan bir feribot hattının teşvik edilmesi, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü çerçevesinde dışişleri bakanlıkları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak bölgesel riskleri yansıtan deprem hazırlığı ve müdahalesine ilişkin ortak eylemler ve kültürel iş birliği konusunda mutabakat ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Kalkınma Bakanlığı arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği gibi anlaşmalar bulunuyor.

Erdoğan: Meseleler çetrefil ama çözümsüz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mitsotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ege ve Doğu Akdeniz'de, iki ülke arasında var olan sorunlarla alakalı olarak "Meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Dostum Kiryakos ile hemfikir olduğumuzu gördüm" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Türk-Yunan ilişkilerinin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki" beklentilerini Mitsotakis ile paylaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almasının iki ülkenin müşterek menfaatine uygun olacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları Ankara'nın reddettiğini vurguladı.

Başbakan Mitsotakis ile Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de mühim olduğu ortadadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticareti de 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Mitsotakis: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş

Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise sözlerine, Ankara'da kendilerine gösterilen sıcak karşılamaya teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında, "İkili ilişkilerimizin ayrıntılı bir muhasebesini yapma imkanı bulduk" diyen Mitsotakis, "Bazı konularda hemfikir olmayabiliriz, mutabık olmayabiliriz. şunu belirtmek isterim ki biz Yunanistan olarak her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına sunduğu kısa süreli vize imkanından yüz binlerce kişinin yararlandığını ve Yunan adalarını ziyaret ettiğini aktaran Mitsotakis, bu vesileyle halkların birbirine daha da yakınlaştığını dile getirdi. Konuk Başbakan, bu uygulamanın bu sene de devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Açıklamasında, "Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz ancak bir ittifak oluşturabiliriz" diyen Kiryakos Mitsotakis, Ankara ile Atina arasında, Ege'deki kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi konularda görüş ayrılıkları olduğunu ve bu konularda uluslararası bir yargı organına başvurulabileceğini vurguladı.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde "bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inandığını" ifade eden Mitsotakis, azınlıklar konusunda Yunanistan'ın Lozan Barış Anlaşması'nı baz aldığını ve bu anlaşmaya göre Batı Trakya'da bir dini azınlık olduğunu dile getirdi. "Trakya'daki Yunan Müslümanlar büyük bir uyum içerisinde bölgedeki Hristiyanlarla birlikte yaşıyorlar" diyen Mitsotakis, yasalar ve hukuk önünde bu iki grubun eşit olduğunu belirtti.