MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Güncelleme:
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak operasyon düzenledi. Malatya'da yakalanan şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak bir operasyona imza attı.

YILBAŞI ÖNCESİ "EYLEM HAZIRLIĞI" TESPİTİ

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine giderek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

İRTİBAT AĞI VE KONUMU BELİRLENDİ

Şüphelinin yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanıyla irtibat halinde olduğu belirlenirken, MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu güncel konumunun tespit edildiği kaydedildi.

MALATYA'DA YAKALANDI

MİT ve EGM'nin ortak çalışmasıyla Burtakuçin'in Malatya'da yakalandığı bildirildi. Operasyonda şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlara el konuldu.

DİJİTAL MATERYALLERDE DEAŞ İÇERİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde ele geçirilen materyallerde;

  • DEAŞ'a ait yazılımlar,
  • DEAŞ'ın sözde bayrağı ve flamasına ilişkin görseller,
  • Örgütün motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullandığı ve örgüte katılımı destekleyen ses dosyaları,
  • DEAŞ unsurları ile sözde yöneticilerine ait görseller ve videolar,
  • DEAŞ mensuplarıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen örgütsel görüşmelerin yer aldığı tespit edildi.

EYLEM PLANLAMASININ AKAMETE UĞRATILDI

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiği ve eylem hazırlıklarına ilişkin planların ele geçirildiği ifade edildi.

