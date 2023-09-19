Terör örgütü YPG'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş, Suriye'de etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleşen MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİ YÖNLENDİRMİŞ

"Şervin Derik" kod adlı U. Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT'in hedef listesine dahil edildi.

KORUMALARI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, U. Derviş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve teröristin Münbiç'te bulunan yeri tespit edildi. Derviş, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.