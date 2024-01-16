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MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLUSU LİMAN SUWYEŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. MİT, PKK terör örgütünün yuvalandığı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesine nokta operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

Haberler.com / Barış Polat - Güncel

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