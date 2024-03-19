MİT, PKK/KCK sözde sorumlusu Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdi

MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tespit sonrası operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Bilen, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLER BULUYORDU

Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Terörist Rojda Bilen parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ye katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.