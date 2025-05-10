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MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Çok sayıda vatandaştan gelen şikâyetler üzerine başlatılan inceleme sonucu gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin, cep telefonlarını sahte istasyonlara bağlayarak kullanıcılara ödeme talep eden mesajlar gönderdiği belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikâyetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı.

CEP TELEFONLARINI SAHTE İSTASYONLARA BAĞLIYORLAR

Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

TALİMATLAR "PATRON" KOD ADLI ŞAHISTAN

Sürdürülen çalışmalarda; "Patron" kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

KULLANICI BİLGİLERİ ÇİN MERKEZLİ BİR SUNUCUYA AKTARILDI

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

ÇİN UYRUKLU ŞİRKET SAHİBİ DE YAKALANDI

MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şebekenin teknik cihazları, İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

tek Sorumlusu Tayyip

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Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

hepsi malum parti yüzünden bizim ülkede :) yol geçen hanı

Yorum Beğen127
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Haber YorumlarıOrhan kara:

adam kumar oynamış kaybetmiş afedersin alacaklı karısına el koymuş diyoki tek sorumlu Tayyip ne anladınız bu işten

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Haber Yorumlarıbfn9ts2sr2:

saka gibi ne hallerdeyiz gelmeyi biraktilar sahte baz istasyonu kuracak kadar ilerlettiler isi

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Hani yabancılar muhacir bir ensardık, yine mi kandırıldı(k)

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Ülke yol gecen hanı olmus. Krndi dolandırıcımız yetmiyor, kendi mafyamız yetmiyormuş gibi yurt dısından ha bire transver yapılıyor sankı

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ülkede kaçak gelmiş o kadar çok gereksiz var ki artık bunlara normal deyorum

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

baz istasyonu kurmak ne ya.Adamlar çığır açmışlar

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Haber YorumlarıDemir Acer:

ozelin gizli ajanlari ingiltere yollamistir

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Haber Yorumlarıbfn9ts2sr2:

The

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