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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nun Kobani mali sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi

Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Wonder Woman:

Aramızdaki bazılarını baya rahatsız etmiştir :)

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