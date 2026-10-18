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Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek kararı aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi azaltmanın önemini ele aldı. Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a desteğin sağlanmasına karar verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Abdulati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi azaltmanın önemini ele aldığını aktardı.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla Riyad yönetimine gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Mısır Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Suudi Arabistan'ın talep etmesi durumunda ülkenin korunması amacıyla silahlı kuvvetlere savunma yetkisi verilmesi konusunu görüşmek üzere cumartesi günü yaptığı "acil toplanma" çağrısı üzerine bir araya gelmişti.

İlk toplantıdan bir sonuç çıkmazken, Temsilciler Meclisinin, konuyla ilgili görüşmeleri pazartesi günü ikinci bir oturumda gerçekleştireceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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