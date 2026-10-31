Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran'a karşı savaşta yeni tırmanıştan endişe duydu

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta yeni bir tırmanışın "daha yıkıcı" olması ihtimalinden "büyük endişe" duyduğunu belirtti.

Bahreyn'de düzenlenen IISS Manama Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Abdulati, yeni bir saldırı dalgasının eskisinden çok daha büyük sonuçlar doğurmasından korktuğunu ifade etti.

Abdulati, "Bunun üzerinde çalışmalıyız, tırmanmayı önlemek için çok güçlü bir baskı yapmalıyız; çünkü yani çok eminiz ki belirttiğim gibi ikinci tur daha tehlikeli, daha yıkıcı olacak ve hiçbir yere varamayacak. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Askeri seçenekler doğru bir çözüm değil." dedi.

Körfez ülkelerine yönelik saldırılara dair Abdulati, bu saldırıları kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirterek, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Bölgedeki gerilimlerin ve çatışmaların genişlemesinin küresel ekonomi ile gıda, enerji ve diğer piyasalardaki tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Abdulati, krizleri yönetme anlayışından krizlerin çıkmasını önleyebilecek erken uyarı ve hızlı müdahale sistemlerinin oluşturulmasına geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır'ın bölgesel güvenlik vizyonu

Abdulati, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi için uluslararası hukuka bağlılık, güç kullanımından kaçınma ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme ilkelerinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Bölgesel sahiplenme anlayışının ve güvenliğe ilişkin ortak sorumluluğun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Abdulati, anlaşmazlıkların çözümünde caydırıcı güçle desteklenen diplomatik sağduyunun önemine işaret etti.

Deniz ulaşımının, enerji güvenliğinin ve kritik altyapının korunmasının da bölgesel güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını kaydeden Abdulati, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Abdulati, çözümün 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını içermesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, ilhakı ve yerleşim faaliyetlerini reddettiklerini ifade etti.

Bu ilkelere bağlılığın bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendireceğini kaydeden Abdulati, bunun bölge ülkelerinin kalkınma imkanlarını da artıracağını belirtti.

Abdulati, güvenlik ve kalkınmanın birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulayarak bölge ülkeleri ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde söz konusu ilkelerin uygulanması için çabaların birleştirilmesi ve gerekli mekanizmaların oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA