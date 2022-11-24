Miras beklerken 1 milyon 600 bin lira borç çıktı, vasiyetnamenin iptali için dava açtı

İZMİR'de, iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı annesiyle birlikte 40'ı aşan hukuk mücadelesi verip, babalık davasını kazanan Recep Nişancı (55), onlarca milyonluk miras beklettiği sırada 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatı ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Nişancı, borcun ardından daha önce açtığı vasiyetname iptali davası için yeniden dilekçe verdi. Yasal varis olan ancak mirastan hiçbir pay alamayan Nişancı, "Bu borcun yapılmasında hiçbir katkım olmadığı gibi hakkım olan mirası da alamadım. Çünkü babamın diğer çocukları bana hakkım olanı vermemek için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Eski Seferihisar Belediye Başkanı Hamit Nişancı'nın arazi zengini babası Turgay Nişancı, 1964 yılında o tarihte 17 yaşında olan M.S. isimli genç kızla iddiaya göre ilişkiye girdi. M.S., ticaret ve çiftçilikle uğraşan Nişancı ile evlenme vaadi üzerine ilişkiye girdiğini, bu ilişkiden de hamile kaldığını belirterek, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık, şikayetin 6 aylık yasal süre içinde yapılmadığını belirterek, başvuruyu reddetti. Bunun üzerine M.S. dünyaya getirdiği erkek bebeğinin adını Yüksel koyup, kendi nüfusuna kaydettirdi.

Davaya ilişkin konuşan Recep Nişancı, "Hakkımı aradığım sırada 1 milyon 600 bin liralık borçla karşılaştım. Banka haciz kararı alsa evim, işim her şey elimden gidecek. Bu borcun yapılmasında hiçbir katkım olmadığı gibi hakkım olan mirası da alamadım. Çünkü babamın diğer çocukları bana hakkım olanı vermemek için ellerinden geleni yapıyor. Bu yaşımdan sonra bu kadar borçla karşılaştığım için ailecek hepimiz çok üzüldük. Mirastan hiçbir pay bırakılmamasına itiraz ettik ve dava açtık. Babama ait 12 arazi elden çıkarılmış. Kalan diğer arazilere de tedbir kararı aldırdık, onların kaçırılmasını engelledik. Beni neden bu kadar uğraştırıyorlar? Herkes hakkı olanı alsın ve işine gücüne baksın. Babamın mezarda kemiklerini sızlatıyorlar. Babam, korkusundan torununun sünnetine bile gelemedi. Bu çilelerin artık son bulmasını istiyorum" dedi.