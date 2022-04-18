ESKİŞEHİR (İHA) - Minikler sınıflarda hava kalitesini kendi yaptıkları cihazla ölçüyor

Okul Müdürü İrfan Bakar:

"Bağlantıların tamamını öğrencilerimiz yaptı"

Üçüncü sınıf öğrencisi Tunahan Bakar:

"Havadaki nemi, sıcaklığı ve gazı ölçüyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Covid-19 bulaş riskini azaltmayı ve daha sağlıklı ortamda ders işlemek isteyen ilkokul öğrencileri, dersliklerinin havalandırma süresini kendilerinin geliştirdiği hava kalitesi ölçüm cihazına göre belirliyor.

Eskişehir Yunus Emre İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, dersliklerde daha sağlıklı öğrenim ortamı oluşturmak için bir projeye imza attı. 'Yunus'un Nefesi' adlı proje çerçevesinde öğrenciler, öğretmenlerinin tasarladığı ve montajlarını kendilerinin yaptığı hava kalitesi ölçüm cihazı geliştirdi. Sınıf mevcudunun 30'un üzerinde olduğu dersliklere yerleştirilmesi planlanan cihazlarla Covid-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor. Ortamdaki nem oranını, sıcaklığı ve havayı oluşturan gazların dengesini ölçen cihaz, hava kalitesinin bozulduğu anda uyarı veriyor. Uyarıyla birlikte ortamın havalandırılması gerekiyor. Yeterli havalandırmanın ardından ise cihaz rutin çalışmasına geri dönüyor.

"Robotik kodlamayla alakalı farkındalık oluşturabilmek için cihaz tasarlamayı düşündük"

Öğrencilerin derslerindeki kazanımlarını pratiğe aktarabilmek ve robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için projeyi geliştirdiklerini anlatan Okul Müdürü İrfan Bakar, "2021-2022 eğitim-öğretim yılının başında mevcudu 30'un üzerinde olan sınıflarımızda hava kalitesini bilinçli şekilde ölçmek için karbondioksit ölçüm cihazı yerleştirmiştik. Buradan hareketle öğrencilerimizde robotik kodlamayla alakalı farkındalık oluşturabilmek, ayrıca fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilişki kurabilmek açısından cihaz tasarlamayı düşündük. Proje ekibimizle birlikte 'Yunus'un Nefesi' adlı projemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bağlantıların tamamını öğrencilerimiz yaptı"

Cihazın 3 boyutlu modellemesini öğretmenlerin yaptığını, bağlantıların ise tamamen öğrenciler tarafından yapıldığını aktaran Bakar, "Proje çerçevesinde 3'üncü sınıf öğrencilerimizle başladık. Diğer sınıflarımızla da bu projemiz devam ediyor. Öncelikle yapmış olduğumuz cihaz, hava kalitesi ölçüm cihazı. Daha önce sınıflara yerleştirmiş olduğumuz karbondioksit ölçüm cihazıydı. Biz hava kalitesi ölçüm cihazı tasarladık. Öğrencilerimizle böyle bir cihaz yaparak sınıfların kullanımına sunduk. Cihazın 3D modellemesini öğretmen arkadaşlarımız yaptı. Bağlantılarının tamamını da öğrencilerimiz yaptı. Şu anda 8 tane montaja hazır ürünümüz var fakat biz diğer sınıflarla da devam ettiğimiz için farklı projelere de yöneldik. İlerleyen zamanlarda mesafe ölçüm cihazı, dijital metre ve nabız ölçer gibi cihazları da yapacağız. Şu anda kurslarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Havadaki nemi, sıcaklığı ve gazı ölçüyor"

Projede yer alan 3'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Bakar, derste işledikleri hava kirliliği konusundan esinlendiklerini belirterek, "Biz derste hava katmanları konusunu işlerken hava kirliliğinden bahsediyorduk. Öğretmenimiz bize Dilovası örneğini gösterdi. Orada insanlar fabrikaların hava kirliliğinden dolayı uyku halindelerdi ve az nefes alıyorlardı. Biz de sınıfımızda uyku hali yaşadığımız için hava kalitesini ölçen bir cihaz yapalım diye düşündük. Bu cihaz havadaki nemi, sıcaklığı ve gazı ölçüyor" şeklinde konuştu.

"Covid-19 salgınından dolayı aklımıza geldi"

Hava kirliliğinin yanı sıra Covid-19 pandemisi nedeniyle de cihaz fikrinin ortaya çıktığını söyleyen Tunahan Bakar, "Hava kalitesi kötü olduğu zaman 'buzzer' diye bir aletimiz var. Pili bağladığımızda hava kalitesi kötü olduğu zaman kırmızı led ışığı yanıyor ve buzzer ötüyor ki biz uyarsın. Sarı led ise hava değerlerinin ortalama olduğunu gösteriyor ve buzzer ötmüyor. Yeşil led yanınca da hava iyi demek oluyor. Kırmızı led yandığında camları açmamız gerek. Bu cihaz bir de Covid-19 salgınından dolayı aklımıza geldi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel