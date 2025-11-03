Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli kararı açıklandı

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı, M.A.D. ve A.Ö'nün beraatine karar verildiği davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, somut olayda B.B. ve U.B'nin öldürme kararını ne zaman aldıkları ve bu kararın ifası amacıyla ne zaman hazırlık hareketlerine başladıklarının şüpheden arındırılmış, net şekilde tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Kararda, B.B. ve U.B. ile maktulün ilk karşılaşma ve öldürme eyleminin gerçekleşmesi arasında geçen sürenin yaklaşık 10-15 dakika kadar kısa bir süre olduğu nazara alındığında, B.B. ve U.B'nin suçun icra hareketine başlamadan evvel makul bir sürenin geçip, ulaştıkları ruhi sükunete rağmen bu kararlarından vazgeçmeyip eylemi gerçekleştirmeye yönelik karar verdiklerinin kabulünün mümkün olmayacağı, bu nedenle verilen cezada "tasarlayarak öldürme" nitelikli hali uygulanmadığı kaydedildi.

"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİKLERİNE İLİŞKİN DELİL BULUNAMADI"

B.B. tarafından gerçekleştirilen bıçakla saldırı eylemindeki darbe sayısının çokluğunun ya da U.B'nin yere düşen maktule tekme atarak eyleme iştirak etmesinin, tek başına canavarca hisle hareket edildiğini göstermediği ifade edilen kararda, canavarca his halinin uygulanabilmesi için psikolojik olgunun saptanması gerektiği, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin canavarca hisle hareket ettiklerine ilişkin delil bulunmadığı ve bu nedenlerle gerekli şartlar oluşmadığı için bu yönden ceza verilmediği belirtildi.

Gerekçeli kararda, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği ancak tanık beyanı ve suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin ifadelerinin birbirleriyle çelişiyor olması dikkate alındığında, mağdurun ilk haksız harekette bulunulduğunun tespit edilemediği ve suçun haksız tahrik altında işlendiği kanaati oluşmadığı bildirildi.

Kanunun çocukların gelişimlerini tamamlamamış olmaları gerekçesiyle yetişkinlerden farklı ceza miktarları belirlediği kararda, bu miktarlar arasında yaş ve bilinçle orantılı bir şekilde ceza miktarı tayin edilmesi gerektiği anımsatıldı. Kararda, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 15 yaşını bitirmiş olmalarına rağmen kendi yaş gruplarındaki bir kişiye göre suç ve eyleme yönelik bilinçlerinin fazla olduğu, B.B'nin U.B'ye cezaevinden gönderdiği mektupta "Ama kimseye de kendini ezdirme, kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var." şeklinde ifadeleriyle eyleme ilişkin bilinçlerinin anlaşıldığı dikkate alınarak, 24'er yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Gerekçeli kararda, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin eylemden sonra pişmanlıklarını yansıtır tutum ve davranışlarının heyetçe gözlemlenmemiş olması, eylem sonrasında metro kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde B.B'nin eylemi yanındaki arkadaşlarına anlatış şekli ve cezaevinde gönderilen mektup da dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmadığı kaydedildi.

İŞTE BERAAT KARARLARININ GEREKÇESİ

Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme yardım etme suretiyle iştirak etmelerinden bahisle cezalandırılmalarının talep edildiği, ancak tanıkların beyanlarında eyleme iştirak ettiklerine ilişkin herhangi bir görgüsünün olmadığından bahsettiği belirtildi.

Dava kapsamında, M.A.D. ve A.Ö'nün maktul ile önceye dayalı bir tanışıklıklarının ve husumetlerinin olmadığının anlaşıldığı ifade edilen kararda, bu durumun maktulün ailesinin, M.A.D. ve A.Ö'nün ve tanıkların beyanları ile incelenen belge ve kayıtlar doğrultusunda anlaşıldığı kaydedildi.

"EYLEME İŞTİRAKLERİNİ ORTAYA KOYAN KESİN BİR TESPİT BULUNAMADI"

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "İncelenen dijital materyaller ve iletişimin tespitleri dikkate alındığında suça sürüklenen çocukların birbirleriyle veya diğer suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. ile aralarında olay öncesinde olaya ilişkin herhangi bir yazışmanın tespit edilememesi, yine suça sürüklenen çocuklar ile aileleri arasında olay öncesinde yapılan ve olaya ilişkin bir yazışma olmaması ve her ne kadar görüntü kayıtlarında suça sürüklenen çocuklar zaman zaman bir arada bulunsalar da aralarında ne tür bir konuşma geçtiğinin tespit edilememesi nedeniyle M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme iştiraklerini ortaya koyan kesin bir tespit bulunamamıştır."

M.A.D. ve A.Ö'nün olay sırasında pazar yerinde olmasının yahut olay sonrasında B.B. ve U.B. ile aynı metrobüste olmalarının tek başına suça iştirak iradelerini göstermeyeceği kaydedilen kararda, her ne kadar M.A.D'nin perdeleme yaparak suçta kullanılan bıçağın temin edilmesini kolaylaştırdığı iddia edilmişse de görüntü kayıtlarında buna ilişkin net bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

"KESİN VE İNANDIRICI VİCDANI KANIYA VARILMADI"

Gerekçeli kararda, bilirkişinin kameranın bakış açısı, olay yerine olan uzaklığı, çözünürlük kalitesi gibi belirttiği nedenler ve "B.B'nin bıçağı sol kol bilek arasına koyarcasına hareket ettiği" tespiti birlikte değerlendirildiğinde, B.B'nin bıçak alma anını veya sonrasında saklama anını M.A.D'nin bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı vicdani kanıya varılmadığı belirtildi.

M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin yanlarında bulunarak suç iradesini cesaretlendirdikleri, maktulün korkmasına, direncinin kırılmasına sebebiyet verdikleri, suçun işlenmesini kuvvetlendirdikleri iddia edildiği belirtilen kararda, suç işleme iradesini etkileyen desteğin varlığının failin iç dünyasıyla alakalı olduğu, bu hususun kabulünün faillerin iç dünyalarının yorumlanması niteliği taşıyacağı ve dosya kapsamında maddi delil ile desteklenemediğinden suçun işlenmesinde bir etkileri olduğuna dair şüpheden uzak kanıya varılamadığı kaydedildi.

Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde hangi eylemlerde bulunduklarının mahkumiyete yeterli delillerle sabit olmadığından beraatlerine karar verildiği belirtildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittiği aktarılmıştı. B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki suça sürüklenenin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

MAHKEMENİN KARARI

Davanın görüldüğü Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, suça sürüklenen B.B. ve U.B'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırmıştı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Heyet, M.A.D. ve A.Ö'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, "suça sürüklenen çocuklar" sıfatıyla yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin dava dosyası üzerindeki incelemesi sürüyor.