Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan: 'İktidar, Giderayak Ankara'da Kamu Arazilerini Satıyor ve Yapılaşmaya Açıyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çayyolu’nda parsel bazında yapılan imar planı değişikliğinin iptali için açtıkları davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği açıkladı. Candan, “Ancak görüyoruz ki iktidar, giderayak Ankara’da, Yenimahalle ve Çayyolu’nda, yine özelleştirme üzerinden kamu arazilerini satıyor ve yapılaşmaya açıyor. Onları da yargıya taşıyacağız” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çayyolu'nda parsel bazında yapılan imar planı değişikliğinin iptali için açtıkları davada Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği açıkladı. Candan, "Ancak görüyoruz ki iktidar, giderayak Ankara'da, Yenimahalle ve Çayyolu'nda, yine özelleştirme üzerinden kamu arazilerini satıyor ve yapılaşmaya açıyor. Onları da yargıya taşıyacağız" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çayyolu'ndaki bazı parsellere ilişkin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da onaylanan imar planı değişliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına uygun olmadığına hükmederek söz konusu söz konusu imar planı değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu. Candan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yapılması gereken, betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır. Deprem, bize bunu bir kez daha acı şekilde göstermiştir. Çayyolu'nda, parsel bazında kişiye özel emsal ile yüksek yoğunluk veren, ağaçlandırılacak ve askeri alanları yapılaşmaya açan planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle 3. İdare Mahkemesi, planların yürütmesini durdurmuştur.

Ancak görüyoruz ki iktidar, giderayak Ankara'da, Yenimahalle ve Çayyolu'nda, yine özelleştirme üzerinden kamu arazilerini satıyor ve yapılaşmaya açıyor. Onları da yargıya taşıyacağız.

"AKIL DIŞI PROJELERLE KENTLER BETONLAŞIYOR, SU HAVZALARI YOK OLUYOR"

Ankara'da akıl dışı projelerle ekosistem bozuluyor, kentler betonlaşıyor, doğal yaşam alanları ve su havzaları yok oluyor. Yapılması gereken, betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır. Ankara'nın değerlerinin korunmasına ve potansiyelinin açığa çıkartılarak yaşanabilir bir Başkent olması için bilimin ve tekniğin izinde bir kentleşme politikası uygulanması gerekirken yönetenler kendine çalışıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, rant odaklı planlanan yanlış kentleşme politikalarının karşısında, Cumhuriyet'in sigortaları, kamu bekçileri olarak duvar olacağız."

Candan, "Bilirkişi raporunda, 'Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamaz' denmektedir. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen 'sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz' hükmüne rağmen 'ağaçlandırılacak alan-askeri alan' kullanımlı açık ve yeşil alan yapılaşmaya açılmıştır" dedi.