Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'ndeki Navtex Süresiz Olarak Yayımlandı

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ege'de ilan ettiği NAVTEX'e ilişkin, " Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi iki yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, gayri askeri statüdeki adaların karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk,, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaşmıştır" bilgilerini paylaştı.

"Son bir haftada 173 şahıs yakalandı"

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin, "7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur" dedi.

Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde şehit ve gazileri anan Aktürk, "29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Aktürk, BM Libya Destek Misyonu bünyesinde teşkil edilen "Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon Ekibi'nin 26-31 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu kaydederek, "Ziyaret kapsamında Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sınır güvenliği, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele konularında tecrübe aktarımı yapılmakta, sınır güvenliği fiziki emniyet sistemleri konusunda yetkin savunma sanayi firmaları gezilmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı yaşar Güler'in bugün Portekiz Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Başkanı'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek "Portekiz Deniz Kuvvetleri Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Kızağa Koyma Töreni"ne katılacağını bildiren Aktürk, Güler'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmesine refakat edeceğini söyledi.

Aktürk, "27 Ocak'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) ve Fransa Genelkurmay Başkanı, 28 Ocak'ta Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştiren Sayın Genelkurmay Başkanımız, aynı gün Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 28 Ocak'ta, ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlamıştır" diye konuştu.

" TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra edecek"

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yolu ile sevk edilmesi ve müteakip dönemde Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile sondaj faaliyetlerine destek vermek amacıyla TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'nın 30 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra edeceğini ifade eden Aktürk, "Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 2-5 Şubat tarihleri arasında İspanya'da yapılacaktır" dedi.

" SDG'nin ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz etkiliyor"

Suriye'deki son duruma ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir."

Ege Denizi'nde Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'e ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, gayri askeri statüdeki adaların karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

Bakanlık, Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı ile ilgili, "Ülkemiz tarafından eğitilen Somali güvenlik güçleri, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra etmektedir. Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

"B ölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz"

MSB'den yapılan açıklamada, İran'daki gelişmeler ve sınırda alınan tedbirlere ilişkin, "Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.