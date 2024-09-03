Bakan Güler: Türk Ordusunun Gücünü Daha Yukarılara Taşıyacağız

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitim yılı açılış törenine katıldı. Gürer, "Temel hedefimiz; karada, denizde ve havada her türlü görevi başarıyla icra eden kahraman ordumuzun ulaştığı bu güçlü seviyeyi, her yönden daha yukarılara taşımaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitim yılı açılış törenine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılışı' vesilesiyle siz kahraman komandolarımız ile birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle bir üst rütbeye terfi eden arkadaşlarımın yeni rütbelerinin, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Elbette hangi rütbede olursanız olun, esas olan görev ve sorumlulukların layığıyla yerine getirilmesidir. Bu çerçevede siz kahraman silah arkadaşlarımın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vazifelerinizi en iyi şekilde yapacağınıza ve görev bayrağını, kendinizden sonra gelecek olanlara gururla teslim edeceğinize yürekten inanıyorum.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Asil milletimizin gururu kahraman komandolar; malumunuz geride bıraktığımız ağustos ayı, asil milletimizin zaferler ayıdır. Bu ayda, tarihi şan ve şerefle dolu ordumuzun elde ettiği birbirinden şanlı destanlar, bugün de en büyük ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle, büyük bir gururla idrak ettiğimiz Büyük Zaferimizin 102'nci yıl dönümü ile Silahlı Kuvvetler Gününüzü bir kez daha kutluyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünya orduları arasındaki müstesna konumunu pekiştirmiştir"

Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım; tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı kritik bir süreç yaşanmakta, bölgemiz de bu gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Dolayısıyla böylesine hassas bir ortamda, savunma ve güvenliğimizi sağlamak için ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen artırmakta, personelimizin yeteneklerini ve niteliklerini geliştirmekteyiz. Tüm bu çabalarımız neticesinde, harekat yetenekleri her geçen gün artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünya orduları arasındaki müstesna konumunu pekiştirmiştir. Milletimizin göz bebeği şanlı ordumuzun bu üstün konumunu muhafaza etmek ve daha da güçlendirmek, eğitim faaliyetlerimizin doğru planlanmasına ve etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu bağlamda tüm eğitim faaliyetlerimizin; çok boyutlu ve esnek bir bakış açısıyla ele alınması, analitik bir yaklaşımla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklere uyarlanması, bugünün ve geleceğin muharebe ortamına hazır olmamız için elzemdir.

"Hedefimiz ordumuzu her yönden yukarılara taşımak"

Temel hedefimiz; karada, denizde ve havada her türlü görevi başarıyla icra eden kahraman ordumuzun ulaştığı bu güçlü seviyeyi, her yönden daha yukarılara taşımaktır. Türk milletinin gururu siz silah ve mesai arkadaşlarımdan da beklentimiz; sürekli eğitim anlayışıyla bireysel ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaştığınız konularda ve üstlendiğiniz görevlerde Kara Kuvvetlerimize ve ordumuza en yüksek katkıları sunmanızdır. Şüphesiz ki yaptığınız vazifeler, bazen yüksek fedakarlık isteyen, meşakkat gerektiren süreçleri gerektirebilir. Ancak bu zorlukların üstesinden herkes değil, sizler gibi büyük bir adanmışlık duygusu ile görevlerini ifa edenler gelebilir.

"Mehmetçik teröristlerin korkulu riyası haline gelmiştir"

İstiklal Harbimizden bu yana, en etkin ve en yoğun faaliyetleri icra ettiğimiz bu kritik dönemde, ordumuzun bel kemiğini oluşturan Kara Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetlerimiz; hudutlarımızı büyük bir gayret ve azimle korurken tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle, yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiği etkili operasyonlarla da terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik; şu anda dahi Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı'nda, keza Suriye harekat sahasında, emsalsiz bir kahramanlık örneği sergileyerek teröristlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu başarılarda elbette Kara Kuvvetlerimizin en seçkin unsurlarından olan cesaretin, özverinin, gözü pekliğin temsilcisi kahraman komandolarımızın da müstesna bir katkısı vardır."