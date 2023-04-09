Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den milletvekili adayı oldu

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşirken Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler aday oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kayseri 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklandı.