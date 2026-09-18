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Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alkan'ı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya büyükelçi olarak atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya büyükelçi olarak atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Büyükelçimiz olarak atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA
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