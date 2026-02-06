Bakan Güler: Depremzede Vatandaşlar İçin Kahraman Ordu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Osmaniye'deki 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları depremin yıkıcı etkisine uğramasına rağmen ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden unsurlarımız da süratle bölgeye intikal ettirildi. Bu kapsamda kahraman ordumuz; başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere iaşe, barınma, sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması için kahramanca ve fedakarca görev yaptı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Osmaniye'deki 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Öğle yemeğini Mehmetçiklerle birlikte yiyen Güler, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sözlerimin başında üç yıl önce, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afete Osmaniyemiz de maruz kaldı. Ne yazık ki can kayıplarımız oldu, evlerimiz, iş yerlerimiz yıkıldı."

Depremin ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumları ile depremzede kardeşlerimizin yardımına koştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları da depremin yıkıcı etkisine uğramasına rağmen ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden unsurlarımız da süratle bölgeye intikal ettirildi. Bu kapsamda kahraman ordumuz; başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere iaşe, barınma, sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması için kahramanca ve fedakarca görev yaptı. üstlendiği tüm sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde icra etti.

"Böylesine büyük bir afet, ancak ve ancak çok güçlü bir dayanışma ile aşılabilirdi"

Birçok ülkenin nüfusundan çok daha fazla insanımızı etkileyen böylesine büyük bir afet, ancak ve ancak çok güçlü bir dayanışma ile aşılabilirdi. Çok şükür ki bizler de bir ve beraber olarak depremin yaralarını sardık, sarmaya devam ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası için başlatılan büyük konut seferberliği, devletimizin bu konudaki çabalarının en önemli yansımasıdır. Nitekim şu ana kadar Osmaniye'de afetzede vatandaşlarımıza teslim edilen 12 bin 557 konut ve iş yerine ilave olarak 13 bin 573 bağımsız bölümün yapım ihalesi de tamamlanmıştır.

Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşanıyor, çatışmalar ve savaşlar ortaya çıkıyor. Risk ve tehditlerin çok boyutlu hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Şanlı ordumuz da son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. En başta terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra ettik.

"Bugün Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa bunlar kahraman Mehmetçiğin mücadelesi sayesinde"

Bugün sınır şehirlerimizde huzur ve güvenlik ortamı hakimse, Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa bunlar hep sizlerin, kahraman Mehmetçiğin hudutlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir. Nitekim 12'nci Komando Tugayımız da Kasım 2023'ten itibaren iki yıl boyunca Bahar Kalkanı harekat bölgesinde görev icra etmiş olup, Ekim 2025'ten bu yana da Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile görev yapmaktadır. Halihazırda Tugayımıza bağlı taburlarımızın, bölgedeki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Başta sizler olmak üzere Tugayımızın tüm personelini gayretleri nedeniyle yürekten tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum.

"YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmeli"

Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz.

Teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini, personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağlamaktayız. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaktayız. Ayrıca pek çok coğrafyada uluslararası barış ve istikrarın tesisine müstesna katkılar sunmaktayız. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada büyük ölçekli eğitim ve tatbikatlar icra ediyoruz. Böylesine geniş kapsamlı görevlerin aynı anda ve üstün bir başarıyla yürütmesinde eğitimli, disiplinli nitelikli personel ile yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerine sahip olmamız en büyük etkendir."