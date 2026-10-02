Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'da Gürcistanlı mevkidaşı Chikovani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'da Gürcistanlı mevkidaşı Chikovani ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme yaptı. Görüşme, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bulunan Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA