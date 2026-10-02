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Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'da Gürcistanlı mevkidaşı Chikovani ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'da Gürcistanlı mevkidaşı Chikovani ile görüştü
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Bakanlık açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme yaptı. Görüşme, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bulunan Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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