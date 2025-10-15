Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'de Temaslarını Sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'da bulunarak İngiltere, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Güler, daha sonra, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile NATO Karargahı'nda üçlü görüşme yaptı.

Bakan Güler, görüşmelerin ardından NATO Savunma Bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
