Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Okul Açılışında

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Okul Açılışında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da açılışı yapılan Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin törenine katıldı. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, okulun yapımındaki katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın oğlunun adını taşıyan Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öncülüğünde ABD'li yatırımcılar ve hayırsever kuruluşların destekleriyle Adıyaman'da yaptırılan Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı. Bakan Tekin, törenin ardından Hafize Gaye Erkan'a plaket takdim etti.

Okulun Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen Erkan'a teşekkür eden Bakan Tekin, "O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında onu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye Hanım'ın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan okul açılışına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden Erkan'a teşekkür mesajı paylaşan Bakan Tekin, "Asrın felaketi sonrası el ele vererek Adıyamanlı evlatlarımızı her anlamda daha güzel eğitim ortamlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Hafize Gaye Erkan Hanımefendinin girişimleriyle okulumuzu ilimize kazandıran değerli hayırseverlerimize evlatlarımız adına teşekkür ediyor, yeni okulumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
img

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
img

Bu kareye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.