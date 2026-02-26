Haberler

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de öğrenciler ile buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Çanakkale'de öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ve kariyer planlamaları üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öğrencilerin ramazan etkinliklerine katıldı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Çanakkale'de öğrenciler ile bir araya gelip, "Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizle eğitim, kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hafız Halil Atan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yılmaz'a; Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta eşlik etti. Sınıf ziyaret eden Yılmaz, burada öğrencilerin hazırladığı ramazan programını izleyerek, öğrencilerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

'HASBİHAL EDERİZ'

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Yılmaz, bakanlık yetkilileriyle ziyaret programlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirtip, "Rutin ziyaretlerimiz kapsamında bakanlık yetkilileri olarak okullarımızı ziyaret ederiz, öğretmenlerimiz ile toplantılar yaparız, yönetici buluşmaları yaparız. Dolayısıyla bu buluşmalarda da öğrencilerimizle bir araya geliriz. Hasbihal ederiz. Öğretmen arkadaşlarımızla eğitim programlarımızı, eğitim politikalarımız üzerine müzakereler yaparız. Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizle eğitim üzerine kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik" dedi.

ÖĞRENCİLER HATIRA

Yılmaz, "Kitap okumayla, kendilerini hayata hazırlamasıyla, çalışmalarıyla ilgili vakitlerini değerlendirmesi ile ilgili bir söyleşimiz oldu. Ayrıca okulumuzda ramazan etkinlikleri kapsamında çocukların çok güzel etkinlikleri vardı. Bizi karşılayan Hacivat ve Karagöz ile ekibi sınıfta güzel bir ramazan manileri sunumu yaptı. Bir drama atölyesi gerçekleştirdiler. Şen şakrak bir sınıfta, bir öğrenci buluşmamız oldu" diye konuştu. Program, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindekilerin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
