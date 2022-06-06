Milli atlet Necati Er, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor - Haberler

Olimpiyatlarda üç adım atlama branşında Türkiye'yi temsil eden milli atlet Necati Er, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda 17.25 metrelik derecesiyle finali 6. tamamlayan Er, Atletizm Milli Takımı'nın Bursa'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki kampına katıldı.

Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Er, ABD'de 15-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dereceye girmek için çalışıyor.

Bu yıl Balkan ve Avrupa Şampiyonaları ile İslami Dayanışma Oyunlarında da yarışacak Er, temposunu arttırarak çalışmalarına devam ediyor.

"Hedef kaçırdığımız madalyayı almak"

En son uluslararası müsabaka olarak Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda yarıştığını anlatan Er, AA muhabirine, idmanlarını yoğun bir tempoyla sürdürdüğünü söyledi.

Burada 17.25 metrelik derece elde ettiğini dile getiren Er, öncelikle Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Hedef, olimpiyatlarda alamadığımız madalyayı Dünya Şampiyonası'nda alabilmek. Onun için çalışıyoruz, Bursa'daki kampta hocamızla birlikte bir form grafiği üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Antrenmanlarının yoğunluğundan da bahseden Er, şunları kaydetti:

"Antrenmanların şiddeti bu dönemde biraz daha fazla, yarışma döneminde olduğumuz için. Şu an günde tek antrenman yapıyoruz, az şiddetli antrenmanları günde iki defa yapıyorduk. Yarışma sezonunda ise tek ama yüksek şiddetli çalışıyoruz. Bursa gibi kamp olanakları güzel bir kentteyiz. Hava da bizim için etken oldu, mutluyuz, elimizden gelenin en iyisini yapıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

Olimpiyatlara katılma başarısı göstermesinin kendisi için sorumluluktan çok bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Er, şöyle konuştu:

"Hem şimdiki hem de gelecekteki gençler için bence bu güzel bir örnek. Benim önümde yıllardır bir örnek yoktu, gençlerimizin şanslı olduğunu düşünüyorum. Önlerinde benim gibi bir ağabeyleri var, örnek alıp benim gibi çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Olimpiyatlardaki derecemde inşallah bir yükselme olacak. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle daha çok çalışıp olimpiyatlardaki derecemi arttıracak, madalya için bir üst tura çıkacağım."

Antrenörü başarıdan umutlu

Milli takım yardımcı antrenörlerinden Cihan Güç ise hazırlık sezonunu bitirdiklerini, artık yavaş yavaş müsabaka sezonuna başladıklarını belirtti.

Bundan önce çalışmalarının çok yoğun geçtiğini vurgulayan Güç, "Önemli müsabakalara hazırlanıyoruz. Necati ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na gidecek, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Bu organizasyonlar için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Güç, Necati Er'in branşı gereği farklı çalışmalar yapması gerektiğini de anlatarak, şunları söyledi:

"Cimnastik antrenmanları, fitness antrenmanları ve esneklik çalışmaları için ayrı salonları kullanıyoruz. Sporcuların yaşları arttıkça kuvvetleri de artıyor. Necati şu anda 2021'de yapılan olimpiyatlardakinden daha güçlü. İnanıyoruz ki Dünya Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda kaçan madalyayı alacağız, ABD'de inşallah bayrağımızı en üste çekip madalyayla döneceğiz bir aksilik, sakatlık olmadığı sürece."