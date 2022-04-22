Milletvekilleri Geçen Yıl Yanan Ormana Gitti: "Kesimlerle İlgili Yapılan Ciddi Usulsüzlükler İçin Pis Kokular Alıyoruz"

MERSİN (ANKA) - CHP'nin Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçen sene yanan hektarlarca ormanlık arazide inceleme yaptı. Milletvekilleri, "Bir an önce bu uçak ihalelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Yapılan kesimlerle ilgili de çok ciddi duyumlar alıyoruz. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Ormanlar yandığı için zaten içimiz yandı. Şimdi de kesimlerle ilgili yapılan ciddi usulsüzlüklerle ilgili pis kokular alıyoruz. Bunun yakından takipçisi olacağız" uyarısında bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçen sene hektarlarca ormanlık alan yandı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da önceki gün buraya giderek inceleme yaptı. Bu yıl da aynı acıyı yaşamamak için bir an önce tedbirlerin alınması için yetkilileri uyaran milletvekilleri şunları söyledi:

- Burak Erbay: "Geçen yıl ülkemizin her yanında ortaya yangınlardan sonra bir yıl dolmak üzere. O yangınlarda da çok söyledik; gerekli tedbirleri önceden almıyorsunuz, hava filomuz yok demiştik. Zamanında müdahale edilmediği için binlerce hektar alanımız yandı, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Muğla'da yandı. Bodrum'dan, Menteşe'den, Milas'tan Köyceğiz'e binlerce hektarlık alan yandı. O zaman da söylemiştik, Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve bir hava filosu olmak zorundadır diye söylemiştik. Aradan bir yıl geçti ama bizim hala bir hava filomuz, helikopterimiz, uçağımız yok. Defalarca açıklamalar yapılıyor, helikopter kiralama ihalesinden bahsediliyor, uçak ihalesinden bahsediliyor ama yine geç kalıyoruz.

"BİR AN ÖNCE İHALELER YAPILMALI"

Ormanlarımız, helikopterimiz olmadığı için, erken müdahale edemediğimiz için yandı. O yüzden bir an önce eksikliklerin giderilmesi için CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'la buradayız. Bir an önce bu ihalelerin yapılmasını talep ediyoruz. Yapılan kesimlerle ilgili de çok ciddi duyumlar alıyoruz. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Ormanlar yandığı için zaten içimiz yandı. Şimdi de kesimlerle ilgili yapılan ciddi usulsüzlüklerle ilgili pis kokular alıyoruz. Bunun yakından takipçisi olacağız.

"PAZARLIK USULÜ 21/B MADDESİNİ KULLANACAKSANIZ BURADA KULLANIN!"

- Ali Mahir Başarır: Yaz geliyor, Allah göstermesin yine yangınlar başlayacak. Peki ne gibi tedbirler alınmış? Hiçbir tedbir yok. Hala helikopterimiz yok, hala yangın söndürme uçağımız yok. Bu Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesini yani olağanüstü hallerde, felaketlerde yani doğal afetlerde ivedilikle çözülmesi gereken olaylarda kullanılması gereken maddeyi siz doğru dürüst kullanmıyorsunuz. Siz bu maddeyi yangın uçağı ve yangın helikopteri dışında her şeyde kullandınız; Osmangazi Köprüsü'nde kullandınız, tren yolu ihalelerinde kullandınız, otoyol ihalelerinde kullandınız. Keşke bir de helikopter, uçak alıverseydiniz. Buradan uyarıyoruz, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında çok geç kalabiliriz. Ormanlarımız yanmasın, hemen müdahale edebilelim. Bu yüzden de helikopter ve uçak şart. Eğer bu pazarlık usulü 21/b maddesini kullanacaksanız burada kullanın!"