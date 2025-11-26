Milletvekili Kimlik Kartıyla Sınava Giremedi.

Haber : Emine DALFİDAN / Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, pazar günü düzenlenen Akademik Personel Lisansüstü Sınavı'na (ALES) milletvekili kimlik kartıyla alınmadığını belirterek, konuyu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söyledi. Kanuna göre milletvekili kartının resmi kimlik yerine geçtiğini kaydeden Karatutlu, "Burada olay şudur; bir milletvekili sınava girme hakkını fevri, bireysel davranışlar nedeniyle kaybetmiştir. Bir milletvekilinin sınava sokulmaması belki Türkiye'de bir ilktir. Bende özellikle sorumlu kişilerin iyi eğitilmesi kanaati oluştu" ifadelerini kullandı.

Karatutlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tıp doktoru olduğunu, ancak farklı bölümleri de tamamladığını anlattı. Kamu Yönetimi alanında doktora yapmak istediğini ve bunun için ALES'e başvurduğunu ifade eden Karatutlu, geçen pazar günü düzenlenen sınav için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne gittiğini kaydetti. Sınava giriş belgesi ile milletvekili kimlik kartını görevliye verdiğinde, bu kimlik kartıyla sınava giremeyeceğinin söylendiğini aktaran Karatutlu, şöyle devam etti:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde, master'ımı bitirmiştim, doktora programına katılmak için ALES'e başvurumu yaptım. Sınav yerim Osmangazi Üniversitesi'ydi. O gün üniversiteye giriş giriş belgem ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana verdiği kimlik kartıyla başvurumu yaptım. Fakat bina görevlisi bu kimlik kartıyla girilemeyeceğini belirtti. Kimlik kartının 3671 sayılı Yasanın ek 1. maddesi gereğince resmi kimlik hüviyetinde olduğunu belirtmeme rağmen bunu kabul etmedi. Hatta orada 'Cumhurbaşkanı da olsa bu kimlikle bu sınava giremez' şeklinde kendine özgüven gösteren tavırlar içinde bulundu.

Kendisine, ben bir üst sorumlunun kim olduğunu sordum ve il sorumlusu olduğunu belirten Osmangazi Üniversitesi'nden bir hoca geldi, yine aynı şekilde bu kimlikle giremeyeceğimi söyledi. Akabinde ÖSYM Genel Merkezi ile telefonlaştılar. ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan'la görüşüldüğünü ve Cengiz Ceylan'ın da yine kabul edilmemem yönünde beyanatta bulunduğunu söylediler. 15 dakikalık bir müzakere sürecinden sonra Cengiz Ceylan tekrar arandı ve ısrarla söylememe rağmen bu kimlik kartıyla sınava alınmamam yönünde kendisinin beyanı oldu.

Buradaki sorun şu: 3671 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kimlikleri resmi hüviyettir ve bütün resmi kurumlarda kullanılabilir. Maalesef ki bu iki profesör bu yasayı bilmiyorlardı ve işin ilginç yanı da ÖSYM Başkan Yardımcısı da bu yasanın farkında değildi. Ben sınava alınmadım. Tabii şunu farkettim; bütün bu sınavlarda gerçekten eğitim almış insanların bina sorumlusu veya il sorumlusu yapılması gerektiğine inandım. Orada arkadaşlarımızın profesör titri olmalarına rağmen sınavla ilgili kanunları bilmiyorlar. Çözümcül bir yaklaşım üretmemek için direndiklerini gözlemledim. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı ile görüştüm. Araştıracağını belirtti. Osmangazi Üniversitesi Rektörüyle görüştüm. Kendisi olayın yanlış olduğunu belirtti. Tabii ki ben bunu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı Numan Bey'le de görüşeceğim, ona da söyleyeceğim.

Burada olay şudur; bir milletvekili sınava girme hakkını fevri davranışlar nedeniyle, bireysel davranışlar nedeniyle kaybetmiştir. Ama binlerce gencimizin de bunu yıllar içerisinde şahit olarak ben de yaşadım ama özellikle sorumlu kişilerin de iyi eğitilmesi kanaati bende oluştu."

"Sınava yeniden başvuracağım"

ÖSYM'nin kılavuzdaki kurallarından bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine İrfan Karatutlu, "Tabii ki ama ÖSYM 3671 sayılı yasayı kendi aldığı kararla yok sayamaz. Bir yasayı yok saymak ÖSYM'nin konuya hakim olmadığının bir göstergesi. Belki başka yasayla çıkarılmış kimlik kartları da vardır ama ÖSYM bunları dikkat almak zorundaydı. Ben bu iki gün içerisinde anladım ki ÖSYM tepesinden tırnağına kadar bu konudan habersiz ve bilgisiz" diye konuştu.

Sınava yeniden başvurup başvurmayacağına ilişkin soru üzerine, Karatutlu, şöyle konuştu:

"Ben tıp doktoruyum, fizik tedavi uzmanıyım, tabii ki doktoram var. Ama bu bilim doktorasıydı. Ben Kahramanmaraş Ünversitesi'nde Kamu Yönetimi'nde yüksek lisans yaptım. Kamu Yönetimi'nde doktorayla devam etmek istediğim için, yaşım 60 olmasına rağmen, bunun için girmek istemiştim. İnşallah bir sonraki sınavlarda bu isteğimi yerine getireceğim. Fakat burada vurgulamak istediğim, bir milletvekili burada mağdur edilmiştir ama gençlerimizin, özellikle sınava giren binlerce insanın o 1dakikadaki katı tutumlarla, sınav kimlik kartlarındaki katı tutumlarla mağdur edildiğini anlıyorum. ÖSYM'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum."