Millet İttifakı'nda ortak liste telaşı! CHP'nin 4 partiye vereceği kontenjan belli oldu

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi Millet İttifakı'nda çalışmalar hız kazandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listesinden gireceği kesinleşirken; Ankara kulislerinde CHP'nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı konuşuluyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne odaklanırken, ittifak ve partilerde 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi çalışmalar hız kazandı.

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden gireceği artık kesinleşti. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı. Millet İttifakı'nda fermuar sistemi uygulanarak tek liste kullanma konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığı illerin ise Adıyaman, Aksaray, Bartın, Bayburt, Düzce, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya, Rize, Van ve Yozgat olduğu kaydedildi.

İYİ PARTİ'NİN LİSTELERİ KENDİ ADAYLARINA AÇIK OLACAK

Buna göre, 69 ilde Millet İttifakı iki liste halinde seçimlere girecek. İYİ Parti listeleri, yalnızca kendi adaylarına açık olacak. Diğer tüm partiler CHP listelerini kullanacak.

CHP, 4 PARTİYE 30-40'LIK BİR KONTENJAN AYIRACAK

CHP'nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı bildiriliyor. Listelere adayların yerleştirme çalışmaları için AKP ve MHP arasındaki müzakerelerin son bulması ve Cumhur İttifakı'nın liste kararının duyurulmasının beklendiği de ifade edildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayımladığı seçim takvimine göre, cumartesi günü ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

YSK 15 Nisan Cumartesi günü geçici, 19 Nisan Çarşamba günü de kesin aday listelerini açıklayacak.