Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan M.E.K. hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli M.E.K'nin emniyette alınan ifadesinde, sosyal medya hesabının çalındığını ve paylaşımı kendisinin yapmadığını belirttiği yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince M.E.K'nin cep telefonunda yapılan incelemede, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına kendisinin giriş yaptığı, çalındığı iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

İddianamede tutuklu şüpheli M.E.K'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüphelinin daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı, 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023 tarihinde kesinleştiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasının talep edildiği belirtildi.

Şüpheli M.E.K, 8 Şubat'ta Erzurum'da yakalanmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.