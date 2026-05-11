MİA, lisansüstü programlar için başvuru takvimini duyurdu

MİLLİ İstihbarat Akademisi (MİA), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru takvimini duyurdu. Adaylar, 18 Mayıs-8 Haziran arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.

MİA'dan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi teşvik etmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Akademi, yeni dönemde İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek. Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular, 18 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihleri arasında 'basvuru.mia.edu.tr' adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvurular, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

3 ANA BİLİM DALINDA ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, karar alıcılara sunulacak doğru ve kıymetlendirilmiş bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve anlamlandırılması süreçlerine odaklanıyor. Program, bilimsel bilgi ile istihbari bilginin kesişimini ele alarak istihbarat çalışmalarının kavramsal, metodolojik ve disipliner zeminine katkı sunmayı amaçlıyor. Teorik bilgi ile saha tecrübesini bir araya getiren program, öğrencilerin güvenlik bürokrasisi, istihbarat birimleri, düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerde etkin roller üstlenebilecek şekilde yetişmesini hedefliyor.

Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş güvenlik ortamının temel eksenleri olan uluslararası güvenlik ve strateji, enerji güvenliği ve savunma teknolojileri alanlarında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Program; sahaya ve uygulamaya odaklanan, veri temelli analiz ve karar destek yaklaşımlarını içeren seçici ve yüksek nitelikli modüler bir yapı üzerine inşa ediliyor.

Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ise istihbarat ve güvenlik perspektifine dayalı disiplinler arası bir yaklaşımla farklı coğrafyalara yönelik bölge uzmanlığı geliştirmeyi hedefliyor. Avrasya ve Orta Doğu modüllerini kapsayan program; güvenlik, istihbarat ve jeopolitik analizleri bütüncül bir çerçevede ele alarak stratejik öngörü, erken uyarı ve risk analizi kapasitesi yüksek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR

Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65.00 olması şartı aranıyor.

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ALES'ten sözel, eşit ağırlık veya sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de muadil puanlar kabul edilecek. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için adayların İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden ilgili sınavlardan en az 70 puan alınması şartı aranıyor.

BİLİMSEL YAZILI SINAV VE MÜLAKAT ZORUNLU OLACAK

Asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar, ilgili yüksek lisans programı için ilan edilecek bilimsel yazılı sınav ve mülakat süreçlerine katılacak. Adayların başarı değerlendirmesi, ilan edilecek değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapılacak. Adayların ilgili program için ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılması zorunlu olacak. Sınav ve mülakatlara katılmayan adaylar başarı değerlendirmesine alınmayacak ve bu süreçte mazeret kabul edilmeyecek.

Adaylar, programlara ilişkin başvuru koşulları, kontenjan bilgileri, değerlendirme süreçleri ve başvuru takvimine dair ayrıntılı bilgilere Akademi'nin başvuru sitesi 'başvuru.mia.edu.tr' üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı