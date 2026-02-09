MHP'nin 57'nci Kuruluş Yıl Dönümü... Devlet Bahçeli: Yegane Siyasi İrade MHP ve Cumhur İttifakı'dır

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57'nci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güvencesinde olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin milli birlik ve dayanışmayla hayata geçirileceğini söyledi. Bahçeli, " Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır" dedi.

MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" programı düzenlendi.

MHP Lideri Bahçeli, programda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle göndermiş olduğu Türk bayrağı motifinde hazırlanmış 57'inci yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeğinden dolayı zatı devletlerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Geleceğin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır"

MHP'nin 57 yıllık geçmişine değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz, muhafazakar desem değilsiniz, demokrat desem yine değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. Bugünkü nöbet bizdedir, bugünkü nöbetçiler felaketler karşısında celadet anıtı gibi yükselen Milliyetçi-Ülkücü Harekettir, Cumhur İttifakı'dır. Bilinmesini özellikle temenni ediyorum ki; Türkiye, sadece bir coğrafi bölgenin ve toprak parçasının adı değildir. Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa bir Türk milleti de vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk milletidir. Türk milleti doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez ve muazzam bir ailenin beşeri timsalidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılını adım adım, aşama aşama inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli birlik ve dayanışmanın hakim ve havi olması müessir gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır."

"Terörsüz Bölge" vurgusu"

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair şöyle konuştu:

" 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yakalanması milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da 'Terörsüz Bölge' hedefine vasıl mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye sadece bölgemizin değil dünyanın ağırlık merkezidir. Bütün gelişmelerin istikamet ve ibresi Türkiye'yi işaret etmektedir. Huzurlu, güvenli, müreffeh, barış ve kardeşlikle teçhiz edilmiş bir Türkiye dünyanın denge ve düzen anahtarıdır."

Türkiye ve Türk milletini yeryüzünden çekip çıkarınız, geriye sadece güneş etrafında dönüp duran, beşeri ve medeni değerleri kaybetmiş bir gezegen kalacaktır. Anadolu Türklüğünün son bağımsız devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini dayanışmayla koruyarak, adı, kuruluş ilkeleri ve milli kimliği değişmeden sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. Türk milliyetçiliği fikriyatımız da bu kültürel, siyasi ve hukuki esaslara dayanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü anlayışımızın temelleri de bunlardır. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli, Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Bunu arayanlar Avrupa'ya veya içimizdeki taşeron uzantılarına bakmalıdır. Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi bir, eşit ve kardeş gören, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. Türk milliyetçileri aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya ve Türkiye'nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye her zaman olduğu gibi yine kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin milli birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda, bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel olursa, buna da gönül rahatlığı içinde hazırdır."

Bahçeli, 57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir. Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Bugüne kadar yaptığımız bütün tespit ve uyarıların doğru ve yerinde olduğu yaşanan gelişmelerle somut olarak ortadadır. Haklılığımız milli vicdanda tescillidir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde sergilediğimiz ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk ve sağduyulu anlayış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerin odağı ve milli çıkarların şaşmaz muhafızı olduğunu göstermiştir."

Özet olarak diyebilirim ki, bedeli kanla ödenerek kazanılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direği Ankara, üniter devlet yapısının, milli devlet anlayışının, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun nişanesi ve nigehbanıdır. Uzun sözün kısası Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluş ruhuyla var olacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Türk milleti dünya durdukça yaşayacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. İstanbul'un fethinin 600'üncü yıldönümü olan 2053'te süper Güç Türkiye'ye ulaşılacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti 2071'de cihan ve uzay hakimiyeti mefküresini Allah'ın izniyle başaracaktır. Zafer inananlarındır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Türk milliyetçileri, milli görev ve sorumluluklarının idraki içinde emaneti kırıp dökmeden, günlük hesaplar içinde çarçur etmeden yarınlara ulaştıracak siyasi akla ve şuura sahip olduklarını fedakarlıklarıyla yine göstereceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşakkatle kazandığı hak edilmiş ve çağdaş bir değer olan demokrasiye gönülden bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, insanın insan olması sıfatından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, herkes için bağlayıcı olan adaleti, düzeni, barışı ve hürriyeti birlikte tesis etmeyi hedefleyen hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, vatandaşlarımızın inançlarını yok saymadan, bir arada kardeşçe yaşamasının güvencesi olan din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Bunlar bizlere demokrasinin getirdiği nimet ve yükümlülüklerdir. ve milli kültürümüzde kökleri vardır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 57'inci kuruluş yıl dönümümüz hayırlı olsun diyorum."