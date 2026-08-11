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Bahçeli'den Kurtulmuş'a özel tasarım tablo

Bahçeli'den Kurtulmuş'a özel tasarım tablo
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı, 'Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı' temalı özel tasarım bir tablo hediye etti. Tabloda, Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkür ifadeleri ile '10.08.2026' tarihi yer alıyor. Bahçeli'nin hediyeyi, Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik takdirinin bir ifadesi olarak sunduğu bildirildi.

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı, "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" temalı özel tasarım tablo hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.

Klasik motiflerle süslenen tabloda, "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ifadesi yer aldı. Tablonun alt bölümündeki plakette ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ile "10.08.2026" tarihi bulundu.

Bahçeli'nin hediyeyi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak takdim ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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