MHP'li Yönter partisinin Ümraniye ve Ataşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret etti Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye konusunda, terörü hayatımızdan çıkarıp atacağız. Anlamsız ve içi boş sloganlarla geçirilecek vaktimiz yok. Maksimalist taleplere yer ve ihtiyaç yok." dedi.

Yönter, partisinin Ümraniye ve Ataşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere seslendi.

Ümraniye İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan Yönter, ilçeleri mahalle mahalle gezeceklerini ve ev ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirtti.

Yönter, "Terörsüz Türkiye Hedefi Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" adı altında "Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik" temasıyla toplantılar başlattıklarını, bu toplantılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Saha çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yönter, "Terörsüz Türkiye hedefimizi bu saha çalışmalarımızla hem pekiştireceğiz hem de çıta yükseltmiş olacağız. Çalmadık kapı bırakmayalım. Önümüz risklerle dolu. Müslümana karamsarlık ve kötümserlik haramdır. Biz karamsar olmayız. Biz gelecekten umutluyuz. Gelecek nesillere huzurlu, güvenli bir Türkiye'yi emanet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye'yle yeni yüzyılda mucize yaratacak çılgın Türklerin dünya sahnesine apaçık bir şekilde çıkacağına herkesin şahit olacağını vurgulayan Yönter, "Biz bu ülkenin kardeşlik iklimiyle, barış ortamıyla, huzur atmosferiyle ihata edilmesini istiyoruz. Sadece ülkemizle ilgili değil bu beklentimiz. Aynı zamanda bu arzumuz ve amacımız bölgemizle ilgili. Huzurlu Türkiye, huzurlu bölge demek. Huzurlu bölge, huzurlu Türkiye demek. Biz terörsüz Türkiye'yi istediğimiz gibi, terörsüz bir Orta Doğu istiyoruz. Mazlumların kanı akmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz her adımımızda her sözümüzde samimiyiz"

Türklerin tarih sahnesinde pek çok badireyi atlattığını belirten Yönter, şunları söyledi:

"Türk milletini çok daha huzurlu, güçlü, gelişmiş, büyümüş, zenginleşmiş, müreffeh ve refaha ulaşmış bir geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcu. Bunu yapacak iki lider, milletin gönlünde emsalsiz yeri olan Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu başaracağız. Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye konusunda, terörü hayatımızdan çıkarıp atacağız. Anlamsız ve içi boş sloganlarla geçirilecek vaktimiz yok. Maksimalist taleplere yer ve ihtiyaç yok. Cumhur İttifakı ve devlet olarak, millet olarak pazarlığını aklımızdan geçireceğimiz hiçbir şey yok ve olamaz. Al-ver süreci diye bir şey söz konusu olamaz. PKK terör örgütü diye bir şey kalmamıştır. 11 Temmuz'da bir grup terörist Süleymaniye kentinde silahlarını sembolik de olsa yakmıştır. Bunun arkası gelmelidir. Devam etmelidir."

Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımıza atfen 'Sözlerini unutuyor.' demek kimsenin haddi, harcı değildir. Bu tip kifayetsiz muhterislerin muhatabı biz değiliz. Onlar da bizim ilgi sahamızın dışında. Biz 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını harfiyen bekliyoruz. Aynı gereğini Suriye Arap Cumhuriyeti'nde SDG yani YPG/PYD'nin de yerine getirmesini derhal bekliyoruz. Suriye'nin barışı, iç barışı, toplumsal huzuru, siyasi istikrarı Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Terörü, huzuru, gerçekçi bir barışı kimin isteyip istemeyeceği çok yakın bir zamanda, turnusol kağıdı gibi ortaya çıkacak. Biz her adımımızda her sözümüzde samimiyiz. " ifadelerini kullandı.

Türk'le Kürt arasına hiçbir hainin giremeyeceğine inandıklarını vurgulayan Yönter, "Biz Alevi'yle Sünni'yi hiç kimsenin bölemeyeceğine kamplaştıramayacağına inanıyoruz. Hem Alevi'yiz hem Sünni'yiz. Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz beraber Türk milletiyiz. Bölücü terör örgütünün örgütsel varlığı bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız"

Ardından partisinin Ataşehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, ilçe teşkilatlarının samimi ve inançlı bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Teşkilat mensuplarının sokak sokak gezmesi gerektiğini dile getiren Yönter, "Ataşehir'de 17 mahallemiz var. 17 mahallemizin 17'sine de gideceğiz. Sokak sokak, ev ev, gücümüzün yettiği kadarıyla, canımızı dişimize takarak adeta ışık hızıyla çalışacağız." dedi.

Yönter, kimsenin inancı dolayısıyla ayrılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Herkesi seveceğiz, kimseyi ayırmayacağız, ayrı görmeyeceğiz. Kimseyi dilinden, dininden, kökeninden, meşrebinden, mezhebinden, yöresinden dolayı tefrik etmeyeceğiz. Bilakis herkesi bir bütün içinde toplayacağız. O bütünün adı bellidir, büyük Türk milletidir. O bütünün siyasi ve hukuki teşkilatlanması Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. 29 Ekim 1923 ruhuyla, yeni yüzyılı kucaklayıp kavrayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Hiç kimseyi inanç kategorisinde dışlamayacağız. 'Bu vatan, bayrak, devlet benim, bu millete mensubiyetten onur duyarım.' diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."

Yönter, konuşmasının ardından ev ziyaretleri gerçekleştirmek üzere ilçe başkanlığından ayrıldı.