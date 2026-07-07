Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP İpsala İlçe Başkanı seçilen Aybike Şimşek mazbatasını alarak göreve başladı. Şimşek, İpsala için durmadan çalışacağını belirtti. Ayrıca TÜGVA, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gençlik projelerini tanıttı.

MHP İpsala İlçe Başkanı seçilen Aybike Şimşek, mazbatasını alarak görevine başladı.

Partisinin ilçe kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Şimşek mazbatasını aldı.

Görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Şimşek, kendisini bu göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Şimşek, İpsala için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Gençlik Projeleri Kırkpınar'da tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Fatih Demir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Gençlik Projelerinin tanıtıldığını belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar boyunca tanıtım standına yoğun şekilde ilginin olduğunu ifade etti.

Kırkpınar gibi köklü bir organizasyonda vakfın proje ve faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Asırlardır süregelen Kırkpınar geleneğinin yaşatıldığı böylesine önemli bir organizasyonda gençlerimizle bir araya gelerek vakfımızın çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduk. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Organizasyon süresince bizleri ziyaret eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a destekleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederiz."

TÜGVA Marmara Bölge Koordinatörü Taha Bahadır'ın da katkılarda bulunduğunu aktaran Demir, "Bizleri yalnız bırakmayan, çalışmalarımıza destek veren tüm gönüldaşlarımıza ve standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz. Gençliğe yönelik projelerimizi anlatmaya ve topluma değer katacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum
Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

Trump Ankara'dayken Özgür Özel'den dikkat çeken Rusya ve Çin mesajı
Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Genç kızın sonu kahretti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak

NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı