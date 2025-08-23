MHP Grup Başkanvekili Kılıç ile Genel Başkan Yardımcısı Topsakal Tokat'ta konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye davası sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir vicdan ve tarih davasıdır." dedi.

Kılıç ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programında konuştu.

Filiz Kılıç, MHP Tokat İl Başkanlığı ev sahipliğinde Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen programda, bu toplantıların ilkini Erzurum, ikincisini İstanbul, üçüncüsünü Tokat'ta yaptıklarını söyledi.

Tokat'tan tüm Türkiye'ye, Türkistan'a, Türk diyarlarına ve tüm dünyaya seslenmek istediklerini dile getiren Kılıç, "Bu ses, milletin sesidir. Bu ses, vatanın sesidir. Bu ses, bin yıllık kardeşliğimizin sesidir. Bu ses, Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışmanın gür sesidir. Tokat'tan doğacak bu milli ruh, ülkemizin dört bir yanına kadar ulaşacak inşallah." ifadesini kullandı.

Kılıç, her köye, her sokağa her ocağa birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve huzurun ateşinin taşınacağını vurgulayarak, "Çünkü biz, çünkü siz, çünkü hepimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kanımızın son damlasına kadar mücadele ederek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevisi ile Sünnisi ile Kürt'ü ile Türk'ü ile doğusuyla, batasıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimiz eşitiz, hepimiz biriz hepimiz kardeşiz. Bu vatanı bölmek isteyenlere karşı tek yumruk, tek yürek, tek bileğiz." diye konuştu.

Geçmişten aldıkları güçle bugün Tokat'tan bir kez daha haykırdıklarını belirten MHP Grup Başkanvekili Kılıç, şunları ifade etti:

"Terörsüz Türkiye için birliğimizi, kardeşliğimizi ve irademizi koruyacağız. Öyle değil mi değerli hemşehrilerim, dava arkadaşlarım? Terörsüz Türkiye davası sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir vicdan ve tarih davasıdır. Bizler yakinen görüyoruz ki liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin yüreğinde adeta bir kor ateş gibi Terörsüz Türkiye ateşi yanmaktadır. Onun için Terörsüz Türkiye demek, onun cümleleriyle 'muazzam bir aklın, muharrik bir ahlakın, mutena bir sabrın, muhteşem ve müteyakkız bir mücadelenin iman ve iradeyle yoğurulması' demektir. Ülkemizin ne zaman bu iradeye ihtiyacı olsa genel başkanımız her zaman bu mefkureyle iradesini ortaya koymuş, elini, hatta vücudunu, bedenini taşın altına koymaktan geri durmamıştır. Bundan sonrasında da Allah'ın izniyle geri adım atmayacaktır. Zatıalileri yaklaşık 9 ay önce terör konusunda tarihi çağrıda bulunmuş, sağduyulu tüm vatandaşlarımız da Devlet Bahçeli bir şey yapıyorsa "bildiği vardır" demiş, onun olduğu yerde vatana, millete yanlış olmaz güveniyle bu çağrı karşılık bulmuştur."

Kılıç, MHP olarak terörü sadece bir güvenlik sorunu olarak görmediklerini, kapanması gereken toplumsal bir yara olarak da değerlendirdiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye ve milli beraberlik çağrısı, 'biz olma' çağrısıdır"

Topsakal da Türkiye'nin, doğunun Avrupa'ya açılan kapısı olduğuna işaret etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'mız, kıymetli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 'Terörsüz Türkiye ve milli beraberlik' çağrısı, 'biz olma' çağrısıdır." diyen Topsakal, şöyle devam etti:

"Çünkü terör, bölünme demektir, fitne demektir, kardeşin kardeşi öldürmesi demektir, düşman olması demektir. Genel Başkanı'mız diyor ki 'Terörsüz Türkiye olmadan, büyük Türkiye ideali kuramazsınız.' Güven olmaz, geleceğe ümitle bakamazsınız. Bizim siyasetimiz, birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır."

Terör örgütlerinin sadece dağlarda olmadığını belirten Topsakal, "Büyük güçlerin oyun masalarında, uluslararası planlarda aynı zamanda bir oyuncaktır. Ancak büyük Türkiye bu oyunları bozacak kudrete sahiptir. Bugün sınır ötesinde yaptığımız operasyonlar, içeride sağlanan milli birlik ruhu, bu köhnemiş oyunların bozulduğuna en açık delildir." dedi.

Topsakal, "Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak gündeme getirmesinin temel dayanağı, büyük Türkiye olmak için Misakımilli'den sayılan Kürt kardeşlerimizi, dünyamızı ateşe atan, bizim coğrafyamızda kan kusan uluslararası güçlere yem etmeme meselesidir. İsrail'in elinden oyuncakları alma meselesidir." diye konuştu.

Fedakar şehitler ve gazilerin emeğinin kutsal olduğunu vurgulayan Topsakal, "Bu kutsalın garantisi Milliyetçi Hareket Partisinin bizatihi kendisidir. Bu vesileyle gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar, Tokat, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat'tan il ve ilçe başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.