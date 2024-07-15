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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra özel harekat polislerini selamladı ve görüşmelerin ardından yerleşkeden ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.

Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Bahçeli Gölbaşı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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