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Bahçeli'den yasa sonrası Kurtulmuş'a ziyaret: 'Hayırlı uğurlu olsun'

Bahçeli'den yasa sonrası Kurtulmuş'a ziyaret: 'Hayırlı uğurlu olsun'
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Milli Dayanışma Kanun Teklifi'nin TBMM'de yasalaşmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Çıkışta gazetecilere 'Hayırlı uğurlu olsun' diyen Bahçeli'yi MHP'li vekiller aracına kadar uğurladı.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bahçeli'yi MHP'li milletvekilleri aracına kadar uğurladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonunun arka bölümünde bulunan Danışma Kurulu toplantı salonunda bir süre görüştü.

Bahçeli, görüşmenin ardından Genel Kurul'un şeref kapısından ayrıldı. Gazetecilerin yasa teklifinin yasalaşmasını sorması üzerine Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bahçeli, TBMM'den ayrıldığı esnada ise kendisine kurmayları eşlik etti. MHP'li milletvekilleri Bahçeli'yi aracına uğurlarken, Bahçeli'nin elini öptü.

Kaynak: ANKA
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