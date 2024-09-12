MHP'li Yaşar Yıldırım: 15 Temmuz Darbesini Yapanların Kökleri 1986'ya Uzanıyor

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "1986'da, darbecilerin yönetimi halihazırda devam ederken Kuleli Askeri Lisesi'ne çalınan soruyla giren o teğmenler, Kuleli Askeri Lisesi'nin talebeleri, 15 Temmuz gecesinde darbeyi yapanlardır." dedi.

Yıldırım, 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, her 12 Eylül'de ülkücülerin içinin hüzünle dolduğunu söyledi.

1980 darbesinin amacının, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke olmasının önüne geçmek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunun da yolu Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücüler ve Türk milliyetçilerini yerle bir edip bir daha bellerini doğrultamayacak bir şekle getirene kadar zulmetmek, işkence etmek, hayattan bezdirmektir." diye konuştu.

Yıldırım, 12 Eylül gecesi tankların ilk gittiği yerin MHP Genel Merkezi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin haricinde hiçbir siyasi partiye tank gitmemiştir, hiçbir siyasi partinin etrafı çevrilmemiştir. Yine Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in haricinde hiç kimse de uzun hapis yatmamıştır. Yine bir ay içerisinde Türkiye'de ne kadar ülkücü varsa toplanmış, kahir ekseriyeti de Mamak'a getirilmiştir. Yani darbeciler önce Milliyetçi Hareket Partisini, Türk milliyetçilerini, ülkücüleri derledi, topladı, bir kenara koydu. Bu, hedefinin birinci ayağıdır. İkinci ayağı, NATO da ihraç edilmiş olan Yunanistan'ı bir ay sonra tekrar NATO'ya almıştır Kenan Evren. Hedef, Türk milliyetçileridir."

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün de 12 Eylül darbe dönemi ve sonrasında faaliyetlerine başladığına dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"PKK, ilk eylemini Eruh'ta 1984'te yapmıştır. FETÖ, 1986'da ilk defa Kuleli Askeri Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi'nin sorularını çalmış, kendi mensuplarına vermiştir. 1984'te de 1986'da da darbenin bütün gücü yerindedir, her şey kontrollerindedir. 'Anarşiyi bitireceğiz' diye geldiler, iki tane anarşiyi, bu ülkenin kalbine bıçak sallayan terör örgütünün yapısını temin ettiler."

Yıldırım, 1986'da soruları çalarak Kuleli Askeri Lisesi ve Işıklar Askeri Lisesine girenlerin bir kısmının daha sonra okuldan atıldığını, bir kısmına ise af geldiğini kaydederek, "İşte 1986'da, darbecilerin yönetimi halihazırda devam ederken Kuleli Askeri Lisesi'ne çalınan soruyla giren o teğmenler, Kuleli Askeri Lisesi'nin talebeleri, 15 Temmuz gecesinde darbeyi yapanlardır." şeklinde konuştu.

"Genel başkanımız, şehitlerimizi unutmamıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayatını kaybeden ülkücüleri unutmadığını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de 'Ülkücü Şehitler Anıtı' ve 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nın haricinde hiçbir siyasi anıt, hiçbir ideolojik anıt yoktur. Allah, Sayın Genel Başkanımızdan razı olsun. Genel Başkanımız, şehitlerimizi unutmamıştır. Anıtı yaptırmıştır. Parasını verip arsayı da almıştır. Yine orası 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı' da olmuştur." dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından beraberindekilerle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi.