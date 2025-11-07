MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terörsüz Türkiye ile Türk'le Kürt'ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek, Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten, emperyal ve siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecektir." dedi.

Durmaz, parti genel merkezinde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Bu toplantılarda ortaya konan görüşler ve paylaşılan tecrübelerin, belediyecilik faaliyetlerinin kalitesini yükselttiğini ifade eden Durmaz, geleceğe dair stratejik adımlara da bu sayede ışık tutulduğunu söyledi.

Durmaz, MHP'nin şehirleşme anlayışının yalnız imar planlarından, yapı ruhsatlarından, fiziki yatırımlarından ibaret olmadığını, kendilerinin şehirleşme anlayışının kültürden beslendiğini, medeniyetin özünü yansıttığını ve insanı merkeze aldığını dile getirdi.

"MHP hiç şüphesiz yerel yönetimlerde bir markadır"

Salonda bulunan belediye başkanlarına hitap eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, hiç şüphesiz yerel yönetimlerde bir markadır. Yerel yönetimlerde ilk ve tek bir çalışma olan, kullanım hakkı sadece partimize ait bulunan üretken belediyecilik anlayışımızı layıkıyla uygulayan tüm belediyelerimiz de bu markanın oluşmasında ana aktördür.

Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışı, yalnızca fiziki dönüşümü değil, insan merkezli, değer temelli, üretken ve sürdürülebilir şehirleri hedeflemektedir. Bizim için bir şehrin en büyük yatırımı, insanımıza yapılan yatırımdır. Zira, üretken belediyecilik, sadece bir yönetim modeli değil, bir ahlak, bir duruş, bir medeniyet tasavvurudur. Bu anlayışla yapılan her park, her yol, her sosyal tesis aslında Türk milletinin geleceğine yapılmış bir yatırım anlamı taşımaktadır."

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden olduğuna dikkati çeken Durmaz, bir diğer tehdidin de depremler olduğunu belirtti.

Durmaz, bu kapsamda 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde yer verdikleri "dirençli şehircilik" yaklaşımının anlam ve önemini ortaya koyduğunu anlattı.

Durmaz, "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin veciz ifadeleriyle, 'Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden biri de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir.' Bu anlamda, sürdürülebilir hizmet anlayışı için bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Belediyelerimizin etkin ve verimli hizmet üretebilmesi için vatandaş memnuniyetini önceleyen sağlam bir idari ve mali yapılanmayı stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin sorunlarının yanı ülke olarak ayrıca birçok mesele ile meşgul olduklarını aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, ülkemizin yaklaşık 50 yıldır en büyük sorunu olan, ekonomiden sağlığa, toplumsal barış ve millet bütünlüğüne kadar pek çok noktada fitneye, ayrımcılığa kaynaklık eden bölücü terörün ülke gündeminden çıkarılması, ülkemizi her alanda rahatlatacak, Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga sökülüp atılmış olacaktır. Bilge liderimiz Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bir devlet projesine dönüşen 'Terörsüz Türkiye' hedefi, ülkemizin önlenemez yükselişinin önündeki son barikatı da ortadan kaldıracaktır. Terörsüz Türkiye ile Türk'le Kürt'ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek, Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten, emperyal ve siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecektir."

Toplantı Durmaz'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.