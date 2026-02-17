MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde altyapı temel atma töreninde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı'nın iradesiyle, devletimizin de kararlılığıyla, şehitlerimizin aziz hatırasına olan vefamızla bu topraklardan terörün kökü kazınacak, geleceğimize, çocuklarımıza terörün olmadığı, mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye teslim edeceğiz." dedi.

Durmaz, Kırklareli Belediyesince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Asrın Projesi" adı verilen altyapı temel atma töreninde, Türk milletinin asırlardır siyasi badireleri milli birlik ve kardeşlik ruhuyla defederek, bağımsızlığını korumayı başardığını söyledi.

Türkiye'nin çok ağır bedeller ödeyerek vatan haline geldiğini vurgulayan Durmaz, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok kirli senaryoya maruz kaldığını, milletin etnik ve mezhebi birçok ayrışmanın muhatabı yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın güçlü Türkiye için çalıştığına işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından desteklenerek bir devlet politikası halini alan 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla terörün yarım asrı bulan yıkıcı ve yıpratıcı etkisini ortadan kaldırmak için tarihi bir fırsat yakalanmıştır."

MHP ve Cumhur İttifakı, bu muazzez hedef için vardır, bunun için de var olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı'nın iradesiyle, devletimizin de kararlılığıyla, şehitlerimizin aziz hatırasına olan vefamızla bu topraklardan terörün kökü kazınacak, geleceğimize, çocuklarımıza terörün olmadığı, mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye teslim edeceğiz."

Sadir Durmaz, sadece bir projenin temelini atmak için değil, Kırklareli'nin yarınlarını inşa etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Bir şehrin medeniyet seviyesinin yalnızca üstyapısıyla değil altyapısıyla da ölçüldüğünü vurgulayan Durmaz, "İçme suyu hatları sağlıklı değilse kanalizasyon sistemi çağın gerisinde kalmışsa, yağmur suyu hatları yetersizse o şehirde güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecekten söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Kırklareli Vali Vekili Hasan Tanrıseven de ilde başlatılan altyapı projesinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehrin modern bir kent haline dönüşeceğini aktardı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise şehrin uzun yıllar sonra hak ettiği hizmetlere kavuşmaya başladığını dile getirerek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende, İller Bankası Genel Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fuat Uzun ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da konuşma yaptı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in duasının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programa, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.