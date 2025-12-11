2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... MHP'li Koçak: Terörsüz Türkiye İçin Ok Yaydan Çıkmıştır ve Mutlaka Hedefine Ulaşacaktır

(TBMM) - MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında öncelik hedefimiz terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi suretiyle ülkemizi daha huzurlu, mutlu, güvenli ve müreffeh hale getirmektir. Nitekim Terörsüz Türkiye için ok yaydan çıkmıştır ve mutlaka hedefine ulaşacaktır. Artık terörün dönüşü olmayacak şekilde ülke gündeminden çıkarılması gerekmektedir" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine partisi adına söz alan MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, terörün dönüşü olmayacak bir şekilde ülke gündeminden çıkarılması için "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Uluslararası sistemdeki belirsizliklerin derinleştiği ve yakın çevremizde jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde mevcut tehditlerin ciddiyeti ve gelecekte karşımıza çıkması muhtemel risklerin niteliği dikkate alındığında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten başka bir seçeneğimizin olmadığı anlaşılacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında öncelik hedefimiz terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi suretiyle ülkemizi daha huzurlu, mutlu, güvenli ve müreffeh hale getirmektir. Nitekim Terörsüz Türkiye için ok yaydan çıkmıştır ve mutlaka hedefine ulaşacaktır. Artık terörün dönüşü olmayacak şekilde ülke gündeminden çıkarılması gerekmektedir. Siyaset alanı şiddetten tamamen arındırılmalı, demokratik siyaset tahkim edilmelidir. Bugün gelinen aşama, terörün tasfiyesi noktasında tarihi bir dönüm aşamasına gelindiğini göstermektedir.

40 yıla yaklaşan terörle mücadele tecrübemiz, bize bir gerçeği açıkça göstermektedir. Terör, sadece güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle değil, milli birlik ve kardeşlik hukukunu pekiştiren siyasi kararlılık, güçlü istihbarat, etkin diplomasi ve gelişmiş bir savunma sanayinin birlikteliğiyle bertaraf edilebilecektir. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilecek her türlü destek, doğrudan milletimizin bekasına ve devletimizin ali menfaatlerine verilen destek anlamına gelecektir."

"Türkiye terörle mücadelede kritik bir dönemeçten geçmekte"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç da "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgesel istikrara katkı sağlayan somut sonuçları ortaya çıkardığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Terörün tüm biçimlerinin reddedilmesi, bertaraf edilmesi ve ülkemizden tamamen çıkarılmasına yönelik kararlılık milli güvenliğimizin ve toplumsal huzurun temini açısından vazgeçilmezdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin banisi olduğu ve Cumhur İttifakı desteğiyle hayat bulan, gelecek nesillerimizin güvenliğini, ekonomik ve sosyal refahını teminat altına alan Terörsüz Türkiye süreci itibarıyla Türkiye terörle mücadelede kritik bir dönemeçten geçmektedir. Bu süreçte bölgesel istikrara katkı sağlayan somut sonuçlar ortaya çıkmış, terörden arındırılmış bir Türkiye iradesi, milletimizin kararlı duruşu ile Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik hedeflerinin temel unsuru haline gelmiştir.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde artan güvenlik riskleri, çevremizdeki istikrarsızlık alanları, milli savunmanın güçlü, tüm tehditlere karşı teyakkuzda ve caydırıcı bir yapıda tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Artık milli güvenliğimiz, sınırlarımızın ötesinden başlayan kapsamlı bir güvenlik anlayışıyla korunmak zorundadır."