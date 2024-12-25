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MHP'den Mazlumların Yanında Olma Vurgusu

MHP'den Mazlumların Yanında Olma Vurgusu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'nin tarih boyunca adaletin ve merhametin temsilcisi olarak mazlumların yanında yer aldığını ve bu misyonunu sürdürdüğünü belirtti. Düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin küresel ölçekte mazlumların sesi ve umudu olduğuna dikkat çekildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Tarih boyunca adaletin ve merhametin temsilcisi olarak mazlumların yanında yer alan Türkiye, çok şükür ki Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de mazlumların sesi, hamisi ve umudu olmaya devam etmektedir." dedi.

Durmaz, kentteki bir restoranda düzenlenen Çankırı, Bartın, Karabük ve Kastamonu Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, istişarenin Türk kültür ve medeniyetinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda fikirlerini paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Durmaz, "Öngörülü olmak, ileriyi görebilmek ve tehditleri önceden algılayabilmek büyük liderlerin en önemli özelliklerindendir. Dağın görünen yüzünü herkes görür ama büyük liderler, dağın ardını da görür. Yine, aynı doğrultuda, yaşanması muhtemel tehditlere ve tehlikelere karşı çok önceden tedbir alabilmek, kurulan oyunları yeni oyunlarla bozabilmek de büyük liderlerin özelliklerinden başka biridir. Hamdolsun öyle bir lidere sahibiz ki, hem tehditleri gördü hem de yaşanması muhtemel sorunlara karşı ön alarak küresel güçlerin oyunlarını bozdu. 'Halep oradaysa, arşın burada' dedi. Bu doğrultuda, tarih boyunca adaletin ve merhametin temsilcisi olarak mazlumların yanında yer alan Türkiye, çok şükür ki Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de mazlumların sesi, hamisi ve umudu olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed ve Baas rejiminin devrildiğini hatırlatan Durmaz, "Bugün gelinen noktada, siyonizm ile Baas rejiminin katliamlardaki işbirlikleri ortaya çıkmış, katil Netanyahu ile zalim Esed'in zulümleri sonucunda, Sednaya Hapishanesi'nden yükselen çığlıklar, Gazze'de enkaz altında kalan çocukların sessiz feryatlarıyla birleşmiştir. İnşallah, dileğimiz ve beklentimiz odur ki kadın-çocuk demeden masum insanların canına kıyan, en temel insan haklarını bile hiçe sayarak soykırım yapan cani Netanyahu ile katil Esed, Lahey Adalet Divanı'nda acilen yargılanmalı ve bir daha da gün yüzü görmemelidir." ifadelerini kullandı.

Bazı muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Durmaz, şöyle konuştu:

"Muhalefet etmeyi, Türkiye'ye muhalefet etmek zanneden siyasi partilerin, Esed gitti diye üzülmeleri, neredeyse gözyaşı dökmeleri, ülkemizin asıl sorununu da gözler önüne seren hazin bir tablodur. Esasen bizim en büyük sorunumuz, dünya savaş tarihinde, güç ve denge değişimi yaratan milli savunma sanayimiz ile gurur duymayan, Karabağ'ın azatlığa kavuşmasına sevinmeyen, Mavi Vatan'a sahip çıkmamızı sindiremeyen, Kıbrıs'ta Türklüğün kazanmasını kabullenemeyen, Türk Devletleri Teşkilatıyla Kızılelma'ya yürüyüşümüzü idrak edemeyen, Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını hazmedemeyen, kendilerinin kazanmasını, Türkiye'nin kaybetmesine bağlayan gayrimilli bir muhalefet anlayışıdır. Bu anlayıştaki muhalefete sesleniyor ve diyorum ki, ister kabul edin ister etmeyin, size rağmen Türkiye oyun kurucudur, bölgesinde söz sahibi güçlü bir ülkedir."

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik anlayışının, sadece fiziki hizmetleri yerine getirmekle sınırlı olmadığını, gönüllere dokunan ve geleceği inşa eden bir vizyonu kapsadığını belirterek, "Üretken belediyecilik anlayışıyla önce milletimizin menfaatini düşünerek şekillendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik, şehre ruh vermek, insanımıza huzur ve mutluluk katmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

Programa, Çankırı, Bartın, Karabük ve Kastamonu MHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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