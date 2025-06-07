MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası
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MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran
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MHP ile DEM Parti arasındaki bayramlaşmaya heyetler arasındaki "demli çay" şakası damga vurdu. MHP'li Sadir Durmaz'ın masaya gelen çaylar için "Ben açık olanı rica etsem. 'Demli çay içmiyorum' desem yanlış anlaşılacak" esprisi ziyarete katılanların yüzlerini güldürdü.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunuyor.

Bayramlaşma sürecine DSP heyetini kabulle başlayan MHP, bu görüşmenin ardından ise Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle Dem Parti'yi kabul etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığındaki MHP heyeti ise aynı dakikalarda DEM Parti heyetini ziyaret etti.

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

"BEN AÇIK OLANI RİCA ETSEM"

Durmaz'ın bayramlaşma sırasında yaptığı "demli çay" şakası ise adeta toplantıya damga vurdu. Canlı yayına da saniye saniye yansıyan anlarda MHP'li Sadir Durmaz'ın masaya gelen çaylar için yaptığı "Ben açık olanı rica etsem. 'Demli çay içmiyorum' desem yanlış anlaşılacak" esprisi ziyarete katılanların yüzlerini güldürdü.

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

"KARDEŞLİK HUKUKUMUZU GELİŞTİRECEĞİZ"

Öte yandan; bir bayrama daha sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Sadir Durmaz, birlik ve dirliğin bozulmamasını ve fırsat verilmemesini temenni ederek, "Programımızda ikinci ziyaret olan partiye gelmiş olduk. Tüm arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bir millet birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş. 40 yıl süren teröre rağmen evlilikler hiç kesilmemiş. Bu evliliklerden dünyaya gelmiş bir nesil var. Dolayısıyla biz bu çocukları ortadan ikiye bölemeyeceğimize göre muhakkak suretle kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz. Bizim manevi mihmandarlarımızın başında Ziya Gökalp gelir. Ziya Gökalp Diyarbakırlı bir ailenin evladıdır. Yaptığı çalışmalarda şöyle bir ifadesine rastladım; '17 yıl boyuncu Kürt'ü aradım karşıma hep Türk çıktı' der. Kürt ve Türk ortak kaderi paylaşan diğer etnik kökenli insanlar da ortak bir gelecek konusunda sorunları yoksa herkes Allah'ın emaneti, başımızın üstünde yeri var. Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt değildir. Kürt'ü sevmeyen Türk de Türk değildir. Türk'ün ve Kürt'ün birbirini sevmesi hem siyaseten hem de dinen farzdır. Terörsüz Türkiye, Genel Başkanımızın inisiyatifiyle başlayan bir fırsat olarak önümüzde duruyor" diye konuştu.

"SONUNA KADAR BU SÜRECİ DESTEKLEYECEĞİZ"

MHP'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise DEM Parti'nin önemli gün ve bayramlarda verdiği mesajlar olduğunu ifade ederek, "Biz mesajlarımızda inşallah barış gelir, huzur gelir deriz. Temennimiz o olur. Sanki bir bayram olacak gibi. Bizi heyecanlandıran bir süreç. Artık gözyaşını, kanı konuşmayacağımızı umuyoruz. Ülkemizin parası savaşa, silaha, çatışmaya değil huzura harcansın. Bu süreç belki de ülkenin bütün sorunlarını çözmeyecektir ama yeni bir iklimin olmasıyla öyle bir kapı açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Bütün parti olarak tüm kademelerimizle halkımızın içindeyiz, sokaktayız. Bu ülkenin pek çok sorunu var ama bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye oluruz. Orta Doğu'da sözü geçen belki de sadece bizim ülkemizde değil tüm bölgemizdeki sorunların çözümü için çok daha aktif rol oynayabilecek bir ülke, bir iklim oluşturabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz. İlk sizi ağırlamak bizim için ayrıca değerli" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıufuk özgül:

Altını çize çize bebek katili şereftizlere sayın diyerek kahkahalar attığınız bu konuşmaların ve bu günlerin unutulacağını zannetmeyin

Yorum Beğen67
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Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

kardeslik guzeldir dil ve irk farki olmadan. Cok zor degil mutlu yasamak

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Haber YorumlarıÖztürkler:

dün oy için chp demle çalışıyor diye yaygara koparanlar bugün demle iş tutuyor.4 ayaklı olmakta zor iş

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

ice kanka oldular

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

baris kardeşlik ne guzel yıllar önce olmamasi gereken bu durum malesef iki kesimin kinci ırkçı kesimleri yuznden ancak bugün yaşanıyor peygamberimiz barista hayir var der Allah Kuranda sana kusenle sen konuşmaya ilişki kurmaya devam et bir bakmışsın onunla en yakın dost olmuşsun bu seviyeye ise ancak Allah katında büyük paya sahip olacak olanlar erişir buyurur dunya herkese yeter kavga cahillerin işidir

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
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