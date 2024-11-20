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MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası Kabul Edildi

MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası Kabul Edildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta, Bolu ve Kilis milletvekillerinin istifa dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı. Bu gelişme ile MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.

(ANKARA) - Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifaları istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirdi. Mhp'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 47'ye düştü.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; parti içinde devam eden bir inceleme kapsamında Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istafalarının istendiğini, bu kapsamda verilen istifa dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı. İstifalarla Mhp'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü. Yalçın'ın paylaşımı şöyle:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

İstifalarla Mhp'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.

"Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz"

İstifaları kabul edilen milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından benzer paylaşımlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını ifade etti.

Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" derken; İsmail Akgül "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir ise "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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