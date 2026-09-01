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MGM Hava Tahmini: Kuzey ve Doğu Kesimler Sağanak Yağışlı

MGM Hava Tahmini: Kuzey ve Doğu Kesimler Sağanak Yağışlı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'nin günlük hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis öngörüldüğünü, rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvette esmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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