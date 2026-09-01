Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve spor rutininden kesitler paylaşmaya devam ediyor. Şallı, bu kez İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına karşı yaptığı Tai Chi ve Qi Gong hareketleriyle kamera karşısına geçti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü manzarası eşliğinde deniz kenarında egzersiz yapan Şallı, hareketleri sırasında esnekliği ve enerjisiyle dikkat çekti. Zihin ve beden dengesine odaklanan Tai Chi ve Qi Gong çalışmalarını açık havaya taşıyan Şallı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Spor dolu anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, takipçilerine de adeta davette bulundu. Şallı, videosunun altına “Boğazda Tai Chi yapar mısın benimle?” notunu düşerek takipçilerini açık havada spora çağırdı.

Kaynak: Haberler.com