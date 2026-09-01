Haberler

Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ'ın Danilovgrad kentinde bir Rus vatandaşı 3 kişiyi öldürdü. Polis baskınında ateş açan saldırgan, sonrasında intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 1-2 Eylül ulusal yas ilan edildi.

Karadağ'ın orta kesimlerindeki Danilovgrad'da 3 kişiyi öldüren Rus vatandaşının polis baskını sırasında güvenlik güçlerine ateş açtığı, sonra da intihar ettiği bildirildi.

Karadağ Polisi Müdürü Lazar Scepanovic, basına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rusya vatandaşı olduğu belirlenen Mihail Nikolajevic Sabunjin'in 3 Karadağlıyı öldürdüğü bilgisini paylaştı.

Saldırganın, öldürdüğü kişilerden birinin arabasını alarak olay yerinden kaçtığını aktaran Scepanovic, zanlının daha sonra taksiyle Herceg Novi kentine gittiğini kaydetti.

Scepanovic, yer tespiti sonrası özel kuvvetlerin ormanlık bir alanda yaptığı baskın üzerine saldırganın güvenlik güçlerine önce ateş açtığını, sonra da kendisini vurarak intihar ettiğini söyledi.

Polisten yapılan açıklamada da olay yeri incelemesinin devam ettiği, saldırının neden düzenlendiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, yaşananları derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı iletti.

Karadağ hükümeti ise 1 ve 2 Eylül'de ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu

İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Tarih verildi
Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı

Başkalarının normal yapamadığını bu şekilde yapıyor
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”

Dünyaca ünlü oyuncunun yakın çekim filtresiz hali şaşırttı!
Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı