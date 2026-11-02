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MGM, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'nın batısı için sel ve hortum uyarısı yaptı

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MGM, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'nın batısı için sel ve hortum uyarısı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını bildirdi. Açıklamada ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kıyılarda hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Edirne ve Kırklareli dışında Marmara'nın kuzey ve batısında, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneybatısında, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'da, Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Öte yandan, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtildi.

SEL VE HORTUM RİSKİNE KARŞI UYARI

MGM'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine işaret edildi. Kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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